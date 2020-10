Desalojan a 60 mil personas de los Ángeles por incendio

CALIFORNIA.- En Los Ángeles se extendió rápidamente un incendio forestal, que abarcó más de tres mil hectáreas.

Para proteger a la población, autoridades tomaron la decisión de evacuar a más de 60 mil residentes.

El incendio de inmediato bloqueó carreteras e hirió gravemente a bomberos y personal de rescate.

Según autoridades, el incendió, llamado “Silverado Fire”, inició alrededor de las 6:47 hora local, en Irvine Hills, al sureste de los ángeles.

Debido a las sequias y los fuertes vientos, el fuego se expandió rápidamente.

Governor @GavinNewsom announced that California has secured an Fire Management Assistance Grant (FMAG) from FEMA to help ensure the availability of vital resources to suppress the #SilveradoFire burning in Orange County. https://t.co/j8kEjkUivs

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 26, 2020