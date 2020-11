Demandan a niñera en Estados Unidos por dar nuggets a niños vegetarianos

ESTADOS UNIDOS.- Una niñera de Estados Unidos enfrentó una demanda legal por haberle dado de comer nuggets de pollo a dos niños vegetarianos.

La madre de los pequeños le exigió resarcir el daño “emocional” con 600 dólares, es decir alrededor de 12 mil 145 pesos.

Esta historia se hizo visible gracias a que la niñera publicó en Reddit una pregunta:

“¿Soy la mala por no pagar dinero para apoyo emocional a una madre vegetariana por haberle dado carne a sus hijos?”, escribió.

La niñera de tan sólo 19 años se vio orillada a pedir palabras de consuelo tras el proceso legal por haberles dado carne a los niños.

De acuerdo con lo explicado, la joven lleva dos años siendo niñera, todo marchaba bien en su labor hasta que cuidó a estos niños.

Comentó que al ser niños bien portados, decidió premiarlos cuando pidieron una “cajita feliz” de McDonadls.

La niñera cumplió el deseo de los niños, sin embargo cuando la madre vio a los pequeños, se llevó una fuerte sorpresa.

“La mamá llegó a casa temprano y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a gritar que yo era una horrible persona por permitir que sus hijos comieran cadáveres y gritó a sus hijos por comer carne. Me sacó sin pagarme y más tarde me escribió diciendo que debía pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que causé en ellos o que de lo contrario me llevaría a la corte”, contó la joven.