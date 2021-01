Contrario a Trump; Biden mantendrá restricciones de Viaje a Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Después de que Donald Trump anunciara que a partir del 26 de enero levantaría las restricciones de viaje a Estados Unidos desde la Unión Europea y Brasil, Joe Biden, presidente electo, informó que no levantará las restricciones.

Para el 26 de enero, Biden ya será Presidente de Estados Unidos, por lo que tendrá la capacidad de mantener o suspender las restricciones.

Jen Psaki, futura portavoz de Biden, anunció que el próximo mandatario no pretende levantar las restricciones, al contrario, espera reforzar las medidas en los viajes internacionales.

Esto, minutos después de que Trump anunciara que levantaría las restricciones de viaje a Estados Unidos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.

— Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021