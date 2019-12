Cineasta sugiere legalizar la violación y que estén “preparadas” para la ocasión

INDIA.-Un cineasta indio causó polémica tras un mensaje incitando a la violencia y a la normalización de la violación y abuso sexual hacia las mujeres.

Daniel Shravan publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje fuerte e insensible. En la publicación sugería que la violación “sin violencia” debería ser legalizada, además sugería que las mujeres “cooperaran” durante los ataques sexuales para que no las mataran.

Según su criterio, los violadores matan porque las mujeres no se dejan y no permiten que el hombre satisfaga sus deseos sexuales. Si las víctimas permitieran el acto sexual, ellos no tendrían la necesidad de acabar con su vida. Por si no fuera lo suficientemente escandalosa la indignante sugerencia, el cineasta agregó en su mensaje que las mujeres deberían llevar condones “por si acaso”.

Debido al revuelo que causo su polémica publicación, el director la eliminó. Shravan se expresó así luego de la muerte de la veterinaria Priyanka Reddy, de 27 años, violada y asesinada en Hyderabad la semana pasada.

En la publicación del cineasta se lee:

“Las chicas mayores de 18 años deben ser educadas en la cultura de la violación y no negar los deseos sexuales de los hombres”, escribió sin pena Shravan.

“Cuando se cumple el deseo sexual, los hombres no matan. Si los violadores no encuentran una manera de satisfacer sus deseos sexuales entonces adquieren estos pensamientos asesinos”, continuaba razonando en su retorcida lógica el cineasta, para terminar zanjando que “las mujeres harán mejor aceptando el sexo con los hombres”.

Las reacciones de desprecio hacia Shravan fueron múltiples:

“¿Que tipo de mentalidad enferma tiene este hombre? Es asqueroso e inquietante. Estoy cansada de esta misoginia que echa la culpa a la víctima”, contestó una usuaria.

Algunas personas creen que el cineasta buscaba hacerse publicidad a raíz de esa indignante publicación.

Las cifras del Gobierno indio revelan que la cantidad de violaciones registradas en ese país es de 40.000 al año.