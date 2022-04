CEO de Twitter recibiría 42 mdd si Elon Musk lo despide

ESTADOS UNIDOS.- El CEO de Twitter Parag Agrawal, recibiría 42 millones de dólares en caso de que sea despedido dentro de los 12 meses posteriores a un cambio de control en la compañía, según la firma de investigación Equilar.

Cabe señalar que Elon Musk este lunes logró un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. En una presentación de valores el 14 de abril, Musk había dicho que no confiaba en la gestión de Twitter.

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf

— Parag Agrawal (@paraga) April 25, 2022