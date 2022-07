Celebran boda con disparos al aire, uno de los tiros mata a la novia

IRÁN.- Un lamentable suceso ocurrió en una boda iraní cuando un terrible accidente al realizar disparos al aire, le costó la vida a la novia, identificada como Mahvash Leghaei de 24 años.

Una tragedia terminó lo que sería el mejor día para Mahvash Leghaei, una novia que recibió un disparo en la cabeza y falleció el mismo día que celebraba su boda.

Según publicaciones locales, durante una costumbre iraní, en la que se hace una exhibición con armas de fuego, uno de los invitados tomó un rifle y disparó.

Sin embargo, una de las balas atravesó el cráneo y el cerebro de la novia, quien entró en un coma y luego falleció.

Estos hechos ocurrieron en Firuzabad, una ciudad de Irán. El coronel Mehdi Jokar dijo que ante la emergencia, enviaron a un comando rápidamente.

La persona que realizó el desafortunado disparo, después del accidente, huyó del lugar. Sin embargo, las autoridades lograron detenerlo tiempo después.

It shot through her head and injured two other guests who have since recovered pic.twitter.com/uVRi3BIEoX

— MassiVeMaC (@SchengenStory) July 18, 2022