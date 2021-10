Cancelan la eutanasia a Martha Sepúlveda, quien iba a morir sin tener enfermedad terminal

COLOMBIA.- Martha Sepúlveda estaba lista para que mañana domingo le realizaran el procedimiento de eutanasia, convirtiéndose así en la primera persona que tuviera este tipo de muertes sin padecer una enfermedad terminal; sin embargo, un comité científico decidió cancelar el proceso, a pocas horas de realizarse.

La tarde del sábado, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) dio a conocer el veredicto de un comité científico, en el que se especificaba que el proceso se había cancelado, debido a que se dictaminó que “no se cumple con los criterios” aprobados en primera instancia.

Se especificó que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento”; agregando que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

Martha no sabe la cancelación de la eutanasia

Martha. de 51 años, padece una esclerosis lateral amiotrófica, que no es una enfermedad mortal, pero que le provoca dolores indescriptibles, incluso la ha dejado sin posibilidad de caminar y moverse por sí misma; debido a ello, decidió recurrir a las autoridades colombianas para que la dejaran tener una muerte digna y no volviera a sufrir.

Según se informó, desde el pasado 22 de julio le aprobaron la eutanasia, por lo que ella estaba feliz y lista para morir; además de que se iba a convertir en la primera persona sin una enfermedad terminal realizarse el proceso de la eutanasia.

La abogada de Martha informó que no se le ha informado a la mujer que no morirá el día de mañana; relató que la felicidad invadía a la colombiana, por lo que tenía su celular apagado y no se han podido contactar con ella.

Sepúlveda no se enteró de que realizaran una misa en su nombre ni que la Conferencia Episcopal Colombiana le solicitó que reconsiderara su decisión. Éste sábado lo único que quería Martha era prepararse para su muerte y se la cancelaron.