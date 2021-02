Biden lanza críticas a Rusia, China e Irán en su primer discurso en el G7

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó en claro su postura con Rusia, China e Irán durante su primer discurso frente a los líderes del G7.

Biden lanzó criticas, tanto por las represiones como por la tensa relación que sostienen con Estados Unidos.

Además, remarcó la importancia de la colaboración con países aliados; es decir, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido.

This morning, I met with my fellow G7 leaders for the first time as president. I made clear that America is back at the table — and I’m committed to working with them to control the pandemic and address the shared challenges we face. pic.twitter.com/TM1zAhWiPY

— President Biden (@POTUS) February 19, 2021