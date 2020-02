Ataque terrorista en Londres deja al menos dos heridos

INGLATERRA.- Se registró un ataque con cuchillo en una calle comercial del sur de Londres; dejó a dos heridos.

No obstante, la policía indicó que dispararon contra el agresor para abatirlo, además dijeron que ‘apuñaló a varias personas’.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead

El acto, considerado como “terrorista” sucedió este domingo, alrededor de las 02:00 de la tarde (hora local) en el barrio residencial de Streatham.

Sin embargo, un estudiante de 19 años, Gulled Bulhan, declaró a la agencia de noticias británica Press Association que vio lo que pasó.

La policía comentó a la ciudadanía que evitaran acercarse a la zona; los servicios de emergencias atendieron a los heridos.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.

Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z

— Mark (@markantro) February 2, 2020