Ataque terrorista en universidad de Afganistán deja 22 muertos y 22 heridos

AFGANISTÁN.- Durante un ataque armado y de explosivos en la Universidad de Kabul, murieron 22 personas y 22 más resultaron heridas.

Esto sucedió en Kabul la capital de Afganistán, donde tres sujetos armados realizaron un ataque terrorista que se prolongó durante cinco horas.

Las fuerzas de seguridad tardaron este tiempo en un operativo para evacuar a los miles de alumnos y personal universitario, se encontraban en las instalaciones.

Además de que aún continúan esforzándose por remover los explosivos del área sin que existan detonaciones.

En el momento del ataque el campus universitario tenía su mayor afluencia de personas, con aproximadamente más de 15 mil personas.

En el atentado murieron 19 estudiantes, 10 de ellos eran mujeres, además de que murieron los tres atacantes; de igual manera, 22 personas resultaron heridas.

Tariq Arian, el portavoz del Ministerio del Interior de Afganistán, comentó al respecto.

La mayoría de los heridos tienen impactos de arma de fuego, sin embargo, ninguno de gravedad.

Algunos de los videos difundidos en redes sociales, se puede observar estudiantes huyendo del lugar, corriendo, ya que los disparos se escuchaban sin cesar a dentro.

Además de que las personas que sacaban del lugar se encontraban heridas por lo que los trasladaban rápido al hospital.

#AFG “ Police Special Forces – CRU helping those wounded. At least 20 people killed. At least 60 people wounded. Dead bodies of students still inside classes.” Video shared with me by interior ministry officials. pic.twitter.com/6yOSzjRMlt

— BILAL SARWARY (@bsarwary) November 2, 2020