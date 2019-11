Atacan a mineros en Burkina Faso, hay 37 muertos

BURKINA FASO.- Unas 37 personas han muerto y 60 más han resultado heridos tras un ataque a unos mineros en Burkina Faso, en la carretera entre Fada y la mina de Bongou.

El ataque fue contra un convoy de cinco autobuses de una minera canadiense que opera en el país africano.

Según información de medios locales, un aparato explosivo alcanzó a uno de los camiones y luego se produjo un ataque armado por varios hombres no identificados.

Canada condemns today’s terrorist attack against a convoy of Burkinabè workers of the Canadian mining company SEMAFO. We offer our sincere condolences to the families and friends of the victims.

— Canada in BFA (@CanEmbBFA) November 6, 2019