Asombroso eclipse solar este 14 de diciembre ¿se podrá ver en México?

MÉXICO.- El único eclipse total de Sol de 2020 sucederá este lunes 14 de diciembre y será visible desde distintas zonas del mundo.

El eclipse solar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que el satélite natural de la Tierra se interpone en el recorrido de la luz solar antes de llegar a nuestro planeta.

El eclipse total comenzará a visualizarse desde las 14 horas y 32 minutos en un punto del océano Pacífico, y terminará a las 17 horas y 54 minutos en un punto del océano Atlántico frente a la costa de Namibia.

Podrá verse desde el Océano Pacifico, Sudamérica, la Antártida y el Océano Atlántico.

De igual manera, se verá en Chile, Argentina y Uruguay desde las 11:40 am, en Ecuador y Perú desde las 9:40 am y en Bolivia desde las 10:40 am.

La franja de totalidad recorrerá partes de Argentina y Chile. En gran parte del resto de América del Sur se podrá ver un eclipse parcial. pic.twitter.com/0R3GxDZT2b — Mar Gómez (@MarGomezH) December 13, 2020

El evento astronómico durará algo más de 5 h y un cuarto y del total 3 h y media.

¿El eclipse solar se podrá ver en México?

Según informes de la NASA, el eclipse oscurecerá por completo algunas regiones de Argentina y Chile, y en otras partes de América del Sur lo podrán apreciar de forma parcial.

Sin embargo, lamentablemente en México no se podrá ver, por lo que tendremos que conformarnos con la transmisión en vivo del fenómeno.

Consejos para ver el eclipse

A diferencia del eclipse de luna, el de sol hace daño en los ojos, es por eso que nunca debemos ver directamente al Sol.

Se deben usar lentes especiales para ver eclipses o filtros adecuados del número 14; de igual manera, a pesar de que tengamos esto no se debe ver durante mucho tiempo ya que podría causar daño en la vista.