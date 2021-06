Así se vio el eclipse del ‘Anillo de Fuego’ en casi todo el mundo

MÉXICO.- Esta mañana el cielo se pintó de rojo con el eclipse solar del ‘Anillo de Fuego‘, el cual oscureció varias regiones de nuestro planeta y fue visible en una gran parte del mundo.

Este eclipse nos permitió ver el día de hoy ‘Los Cuernos del Diablo’.

El cielo de Canadá, Groenlandia, el Océano Ártico y Siberia se oscureció casi completamente, pues solo se pudo apreciar el ‘Anillo de Fuego’ alrededor de la Luna durante más de tres minutos.

Mientras que en algunas regiones de Europa y Estados Unidos también se pudo apreciar el fenómeno de forma parcial.

Lamentablemente en México no pudimos disfrutar del fantástico eclipse; sin embargo, aquí te compartimos algunas de las imágenes de cómo se vio:

