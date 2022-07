Arrestan a un hombre por asesinar a su esposa e incendiar la casa

ESTADOS UNIDOS.- Arrestaron a un miembro de la marina por presuntamente asesinar a su esposa, en su casa, en Connecticut.

George Dodson, es el nombre del marine, se le acusa de asesinar a su esposa, golpeándola con un martillo, además incendió la casa, su hijo de 13 meses también estaba en ella.

Una llamada de emergencia, en la que denunciaban una casa en llamas, entonces el Departamento de Bomberos de New London acudió a atender y se encontraron con Shelby Dodson, de 23 años, muerta.

New London PD have arrested & charged 23 y/o George Dodson in connection to the house fire & homicide that took place last night on Sherman St. Police say it was a domestic violence incident & the fire was intentionally set. A 22 y/o woman died & a 1 y/o is in the hospital. pic.twitter.com/mYDQGMkro0

