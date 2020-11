¡Alerta máxima! Iota aumenta a categoría 5, la más alta en huracanes

CENTROAMÉRICA.- El huracán llamado Iota, se ha convertido un categoría 5 que es la máxima en la escala Saffir Simpson, alcanzando vientos de hasta 260 kilómetros por hora (160 m/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, dio a conocer que el huracán se desplaza a 15 kilómetros por hora (9 m/h) con dirección a la isla Providencia, Colombia, y a Puerto Cabezas, en Nicaragua.

Debido a esto, miles de personas están siendo evacuadas a países vecinos ante la inminente llegada del huracán.

Here are the 10 am EST Key Messages for category 5 Hurricane #Iota. Extreme winds and a life-threatening storm surge are expected along portions of the coast of northeastern Nicaragua. Life-threatening flash flooding is also expected in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CP5u0WQY5m

