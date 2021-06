Al menos 12 muertos y 39 heridos en China por una explosión de gas

CHINA.- Al menos 12 personas murieron y 39 terminaran lesionadas de gravedad, luego de que una tubería de gas explotara, este domingo, en un complejo residencial en la ciudad de Shiyan, en la provincia de Hubei, en el centro de China.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Shiyan, todavía continúan las tareas de salvamento que, hasta el momento, han rescatado a 150 personas de un edificio comercial contiguo al lugar de la explosión.

Se informó que la explosión ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local, en una comunidad de viviendas, pero que se vio gravemente afectado un mercado.

Las cámaras de seguridad mostraron el primer piso del mercado cubierto de escombros y cristales, según medios locales, en el lugar se encontraban personas desayunando y comprando alimentos.

Hasta el momento, las autoridades locales desconocen la causa del accidente, no obstante continúan con las investigaciones y las labores de rescate.

También se informó que varias personas quedaron atrapadas en sus casas; en imágenes se muestra como puertas y ventanas de varias viviendas están destruidas. Por ello, hay alrededor de 200 bomberos y 40 agentes de policía en la zona.

At least 12 people killed,

dozens injured and nearby buildings badly damaged after a massive gas explosion in #Shiyan city of central China’s #Hubei province.#China #Khudro #Uyghurs pic.twitter.com/PQFnKzT8D3

— khudro manush (@KhudroM) June 13, 2021