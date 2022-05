Acusa Ucrania a Rusia de apropiarse la victoria sobre el nazismo

UCRANIA.- El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, declaró que no dejará que Rusia “se apropie de la victoria sobre el nazismo”. Esto lo dijo este lunes, día en que Moscú celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Estamos orgullosos de nuestros antecesores que, junto a otros pueblos en una coalición anti-Hitler, vencieron al nazismo. No permitiremos que nadie se anexione esta victoria, se la apropie”, declaró Zelenski en un video.

Zelensky stakes Ukraine’s own claim to Soviet victory day, with a characteristically powerful and well delivered speech. Reclaiming May 9 instead of viewing it as irrevocably contaminated. Quite bold pic.twitter.com/xjaR2y9K0F

— Roland Oliphant (@RolandOliphant) May 9, 2022