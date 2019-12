A partir de Febrero WhatsApp solo servirá en ciertos celulares.

Los usuarios de algunos sistemas operativos dejarán de funcionar, quien no tenga su sistema actualizado no podrán contar con la aplicación el otro año; no podrán verificar sus cuentas existentes así como crear nuevas.

La aplicación de mensajería WhatsApp lanzó un comunicado en el que explica que los dispositivos Android con sistema operativo de 2.3.7 para abajo serán compatibles hasta el 1 de febrero de 2020, así como los iPhone de iOS 8 para abajo.

Los dispositivos con sistema operativo Windows Phone, dejarán de utilizar el servicio de mensajería a partir del 31 de diciembre de 2019.

Así mismo se dijo que no están desarrollando esta aplicación para algunos sistemas operativos, es por eso que fallarán en cualquier momento.

La compañía está en constante renovación, es por eso que este lunes acaban de introducir una mejora en su servicio; incluye las llamadas en espera dentro de la aplicación entre otras funciones.