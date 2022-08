A 25 años de Netflix entérate de su historia

25 años de Netflix. | Foto: Cortesía.

ESTADOS UNIDOS.- A 25 años de Netflix, desde su creación, la compañía a enfrentado varias dituaciones, incluyendo la pérdida de miles de usuarios por la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania.

Esta exitosa compañía se fundó por Reed Hastings y Marc Randolph el 29 de agosto de 1997 en California (Estados Unidos). La idea de su creación surgió, a raíz de una multa de 40 dólares que Hasting; tuvo que pagar por no devolver a tiempo un VHS de la película ‘Apolo 13’ en el videoclub.

Tal vez te pueda interesar leer: [VIDEO] Una niña pasea un caimán en un parque de Filadelfia

Por lo que, Hasting y Randolph se plantearon la idea de alquilar películas a través del correo postal y se pusieron en marcha. Creando una pequeña empresa a la que llamaron Netflix, de Net, abreviatura de internet, y flix, de flicks, forma coloquial en inglés de “películas”.

Asimismo, en 1998 se lanzó el primer sitio web de alquiler y venta de DVD: netflix.com y, en 1999, un servicio de suscripción que permitía alquilar un número ilimitado de DVD y tenerlos largas temporadas.

Esto dicen los mexicanos sobre el documental que no te puedes perder: 'El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal'. https://t.co/Nwf2Vv8DWE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 29, 2022

Una de las estrategias que les permitió tener más clientes, es un sistema de recomendación personalizado, basado en la calificación de los clientes.

A pesar de que los suscriptores iban aumentando, la situación económica de la empresa dejaba bastante que desear. Por ello, en el año 2000, los responsables de Netflix contactaron con BlockBuster, por entonces la cadena de alquiler de vídeos más grande del mundo, y le ofrecieron vender la empresa por 50 millones de dólares, oferta que rechazaron.

Crecimiento

Al principio, Netflix operaba sólo en Estados Unidos, pero en 2010 inició su expansión internacional. Primero en Canadá, le siguió Latinoamérica y el Caribe y, entre 2012 y 2015, se extendió por Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Llegó a España en octubre de 2015. La carrera creció muy rápido y en 2017 se contabilizaban más de 100 millones de suscriptores en más de 190 países.

Producción de Éxitos a 25 años de Netflix

Netflix comenzó a producir sus propias series y películas. La primera serie original, “House of Cards”; se estrenó en 2013 y fue la primera producción distribuida por internet en ganar tres premios Emmy. Dos años después estrenó su primer largometraje, “Beasts of No Nation”.

Por otro lado, en 2017, Netflix ganó su primer Óscar por “Cascos Blancos” (mejor cortometraje documental), al que siguieron cuatro más en 2019, tres que se llevó la película “Roma” y uno el corto documental “Period. End of Sentence”.

25 no se cumplen todos los días. ¡Vamos a celebrar! 🥳🥳 pic.twitter.com/sSMyjRDkLF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 29, 2022

Asimismo, Netflix lleva, años encadenando éxitos con series adictivas, procedentes de distintos países y que han visto personas de todo el mundo, como “Breaking Bad”, “Stranger Things”, “El juego del calamar”, o la española “La casa de papel” .

Por lo que, sigue siendo el líder mundial con más de 220 millones de usuarios repartidos por el mundo pero sus cifras han empezado a bajar.

No obstante, a pesar del éxito, en el segundo trimestre de 2022 perdió un millón de suscriptores, la caída más grande de su historia. Una más de las consecuencias de la guerra de Rusia con Ucrania ha sido la pérdida de 700 mil suscriptores, y otras 600 mil personas se dieron de baja por aumento de cuota.

Estrenos para septiembre 2022