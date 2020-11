Horóscopos del 1 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Arrastrarás hoy un poco de pereza, pero no te debes dejar llevar por ella del todo, aunque eso no significa que planees el día para hacer muchas cosas; al contrario, no hacer nada durante unas horas te va a venir muy bien. Estás en tu tiempo libre.

Tu sentido desorden y del detalle impera hoy en todo lo que hagas y disfrutarás con cualquier trabajo u ocupación manual en la que intervengan esos detalles para que queden completos. Hay alguien a quien le gustará mucho todo lo que hagas.

Por mucho que te digan los que tienes alrededor, tienes todo el derecho del mundo a estar triste y no debes luchar contra ese sentimiento que nace en tu interior. Es absolutamente natural y así lo debes de gestionar. Pronto retomarás el buen humor.

No tengas prisa en acabar una tarea ni te dejes llevar por nervios ni presiones de alguien que está acostumbrado a hacer las cosas de otro modo. Ve por tu camino sin tener en cuenta lo que hagan los demás, solo el resultado que sea bueno para ti.

Mantienes hoy un perfil bajo en las redes sociales porque realmente no te interesa mucho dejarte ver ya que prefieres algo más tranquilo que estar todo el día pendiente del móvil. Es una buena decisión porque así no perderás el tiempo que necesitas para descansar de verdad.

Tu mente estará inquieta hoy y no parará de darle vueltas a algo que tienes que hacer la semana que viene y que te tiene un poco en tensión. Quizá sea cerrar un ciclo profesional y eso supone que tienes que pasar un rato algo negativo. Pero otra puerta se abre.

Es cierto que últimamente has tenido algún vaivén sentimental o las cosas no andan demasiado bien con tu pareja. Una convivencia algo forzada u otras personas están haciendo mella. Debes frenar todo eso cuanto antes, pero debe ser honesto en todo momento.

No te importará nada lo que los demás piensen de ti y eso es muy bueno hoy para ti porque reafirmas tu autoestima y en este momento es algo muy valioso para seguir hacia delante. Ponte en contacto con alguien sabio y te dará mucho amor.

Siempre hay gente a la que no gusta algo y no es obligatorio gustar a todo el mundo. Pero lo que es importante es no negarse quien uno o una es, acepta tus fallos y corrígelos para seguir el camino más libre. Eso es lo esencial que verás hoy.

Debes reconocer que esa persona que te aprecia tanto lo hace por algún interés, así que no debes fiarte demasiado de ella. Algo te va a pedir, aunque tu no lo creas. Por lo demás, será una jornada en la que a pesar de todo, sentirás cierto cansancio.

No eches las campanas al vuelo en lo económico y frena cualquier tentación de gastar en algo que no es muy necesario, por mucho que te guste. Además, alguien de la familia te pedirá quizá que le hagas un favor y necesitarás el dinero.

Hay una persona cerca de ti que te puede ayudar mucho más de lo que crees a la hora de tomar una decisión que implica desprenderte de algo que aprecias. Habla con ella o él el tema y comprobarás que otro punto de vista siempre viene bien.