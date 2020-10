Horóscopos 31 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Vas a tener que salir al paso de cierto comentario o cierta información que no te ha gustado nada y que no te queda más remedio que aclarar. Lo mejor es hacerlo con toda la calma, pero con toda la asertividad posible para que no le quede la más mínima duda a nadie.

No es tan malo como puedas pensar o tan sorprendente que alguien de tu pasado pueda seguir siendo muy importante en el presente. A lo mejor sólo se trata de olvidar y perdonar y asumir que algo no pudo ser, pero eso no significa que no tengas aprecio a esa persona.

Vas a pasar una tarde muy entretenida con algo que quizá habías dejado olvidado en un cajón o que ya no te apetecía hacer tanto como antes. Ahora vuelves a encontrarle la gracia e incluso vas a buscar más información o ayuda de alguien experto.

Aunque no lo creas, es un buen momento para hacer balance de ciertos aspectos de tu vida. Mira a ver si ya no eres tan valiente como antes para algunas cosas, especialmente las relaciones. Debes plantearte que no hay lugar para tener temor.

Estás pasando mucho tiempo en casa y eso no debe ser algo totalmente negativo, todo lo contrario, ya que puedes hacer muchas cosas interesantes y descubrir aficiones o aprender nuevas cosas. Hay todo un mundo relacionado con tus intereses de ahora u otros por descubrir.

No rechaces de plano hablar con alguien con quien tienes un problema o has discutido y más si es por cuestiones de dinero. Debes escuchar sus explicaciones y más si esa persona está dispuesta a pedirte excusas. Puede que haya cosas que desconozcas.

Vas a sentir muchas ganas de huir de tu entorno habitual porque se te hace cuesta arriba enfrentarte con ciertas personas y ciertas actitudes pero no es fácil, de momento, hacerlo. Lo mejor es que intentes gestionar tus emociones y no dar importancia a lo que te digan.

Ojo hoy con las críticas que haces y más si es en un grupo social o de trabajo, porque puede que no sean acertadas y te equivoques. Es cierto que hay cosas que son negativas, pero no te toca a ti ponerlas sobre la mesa. Cuida de lo tuyo.

Tus relaciones, o mejor aún tu forma de relacionarte, está cambiando Hoy vas a utilizar mucho más la tecnología y las redes sociales para ello y procuras aparecer en ellas con tu mejor aspecto. Cuida tu imagen con cuidado.

Procura no aprovecharte del trabajo de nadie para aparentar que el mérito es tuyo porque alguien se dará cuenta muy pronto. Hoy lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu sitio y ser amable, mostrar empatía y no querer demostrar nada.

Puede que no te haga muy feliz la idea de pasar el fin de semana con alguien de la familia política, pero no te va a quedar más remedio que aceptarlo por el bien de tu pareja. Ceder forma parte del juego de una relación, así que hazlo con una sonrisa.

Vas a recibir un regalo inesperado que no tiene porqué ser algo meramente material, sino más bien unas palabras de alguien que te gusta mucho o de un amigo que te hace un gran favor. Todo saldrá mucho mejor de lo que esperas en esta jornada.