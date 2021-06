Horóscopos 28 de junio del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hay muchas cosas que te gustaría hacer y todas ellas bullen en tu cabeza sin parar. Lo cierto es que tu actividad hoy puede ser frenética, debes saber modularla con precaución y mesura, ojo. Ten en cuenta que lo excesos de cualquier clase pueden pasar factura.

Le comunicas a alguien un asunto que te traía un poco a mal traer porque no te habías sincerado con esa persona aunque en realidad no es nada grave y tu intención era buena. Pero ahora te vas a sentir mejor, una vez que te has quitado ese peso de encima.

Déjate llevar por la sensación de no sentir obligación hoy por quedar bien delante de una persona que no es de tu agrado. Simplemente, actúa según creas conveniente, porque no será negativo. No tienes por qué fingir ser su amigo o amiga.

Vas a sentir una necesidad espiritual muy fuerte de volver a tus raíces, a lo más profundo de tu pasado y eso puede significar un cambio posterior en tu vida. No te niegues a ello, todo será para bien. El camino te irá indicando los pasos a seguir.

No vas a dar crédito a la buena suerte que hoy está de tu lado, pero será cierta y la verdad es que si aplicas la inteligencia vas a poder sacar mucho partido a eso que te pase y que además será muy divertido. Todo va a salir muy de acuerdo con tus deseos y necesidades.

Encajas bien un contratiempo en un tema profesional que no es excesivamente grave, pero que sí supone tener que reorganizar algo que ya estaba hecho y pensado. Ponte manos a la obra cuanto antes y no pierdas el tiempo en lamentaciones inútiles.

Te alegras de haber dado un paso para mejorar tu organismo, quizá dejando un mal hábito o incorporando uno saludable. Además, intentarás que alguien cercano o tu pareja haga lo mismo que tu. Convencerás a esa persona y te sentirás feliz.

Mezclarás hoy sentimientos o emociones y eso te hace estar con el ánimo alterado y un poco triste a ratos, pero lo más importante es que no te dejes llevar por el camino de la autocompasión. Hacerse la víctima no es la manera de arreglar las cosas.

Priorizar será la palabra que tienes que tener presente hoy para no dejar que los acontecimientos te desborden y te lleven a sentir que no eres capaz de terminar las tareas que debes hacer. Valora lo importante y aplica el sentido común.

No puedes seguir fingiendo algo que no es verdad y que no sientes, así que quizá ha llegado el momento para que te plantees lo que realmente deseas en una relación antes de seguir adelante. El tiempo no corre a tu favor, no lo pierdas.

No correrás ningún riesgo si hoy te lanzas a decirle, o por lo menos a sugerirle, a alguien que quizá hay que dar un paso más en una amistad que puede que se esté convirtiendo en otra cosa. Observa las señales para hacerlo en el momento oportuno.

Tendencia a la introspección e incluso a la soledad, ya que no te apetece empezar la semana con demasiado alboroto a tu alrededor. Esa paz que buscas la encontrarás con facilidad y te viene bien para ordenar tus ideas y sentir paz.