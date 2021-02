Horóscopos 28 de febrero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Tu impulsividad va a estar a flor de piel y eso significa que te mostrarás sin tapujos y con ganas de evolucionar tanto en tu faceta personal como en la profesional. El entorno te ayudará a obtener resultados muy positivos, pero modera el querer dominarlo todo.

Es bastante posible que hoy te ronde algún disgusto porque observarás con bastante inteligencia que un allegado, aunque no muy íntimo, te va a jugar una mala pasada. Como lo has visto de lejos, lo mejor es ignorarlo y seguir adelante tu camino.

Necesitas un poco de disciplina para llevar a cabo eso que te has propuesto, quizá relacionado con lo físico o con el deporte, y que no es tan fácil como creías. Pero si no desfalleces, lo acabarás consiguiendo. Es cuestión de fuerza de voluntad.

Sabes luchar duro hasta que llegan las recompensas y hoy sentirás inspiración de sobra para afrontar cualquier reto de esos en los que has estado trabajando desde hace tiempo. Por la noche, celebrarás lo bueno que te ha traído la jornada.

Hoy toca alejarse de responsabilidades y tensiones y para eso lo mejor es que des un buen paseo o que te dediques a esas pequeñas cosas que tanto placer te dan y que quizá no tengas que compartir con nadie. Si lo haces, que sea alguien con quien estés sin tensión ninguna.

Buscas una mejor calidad de vida, pero lo cierto es que en este momento no es buena idea gastar demasiado dinero en ello porque te conviene ahorrar. Si lo haces, que sea en algo completamente necesario y con vistas a que dure mucho tiempo.

Con la familia, puedes mostrar con orgullo lo que has conseguido incluso si no has llegado a la meta final por diversas circunstancias. Procura estar con la máxima calidez emocional y derrochar todo el cariño y la comprensión que te sean posibles.

Haz un repaso a tu economía y mira a ver lo que estás gastando y cómo lo estás gastando. Tus recursos no son eternos y hoy debes vigilar bien tu cuenta corriente, ya que hay algo importante que se te puede escapar entre las manos Cuidado.

Sentirás cierto alivio hoy al conocer una noticia que le quita un peso de encima a alguien de la familia y a ti también. Es ahora cuando ya puedes descansar con mucha más tranquilidad y dejar que una corriente de positividad entre en tu vida.

Alguien te da la oportunidad de probar algo nuevo que te va a venir muy bien para activar tu organismo o tu mente. No digas que no porque te de cierto temor lo desconocido, lo mejor es que pruebes y después decidas si te conviene o no.

Quizá haya alguna pequeña pega, que viene de días anteriores, en lo relacionado con la salud, en cómo te sientes. La influencia de ciertos asuntos no es buena para ti, y eso está haciendo que no dejes que esas tensiones se vayan. Descansa más.

Potenciar tu lado más creativo no estará hoy de más y lo puedes hacer fácilmente dejándote llevar por lo que se te venga a la mente o aprendiendo más sobre algún tema que te aporte conocimiento en alguna forma de expresión. Disfrutarás con ello.