Horóscopos 27 de febrero del 2021

Intenta que los árboles no te tapen el bosque. Utiliza tu propio criterio y no repitas lo que digan otros sin ton ni son. Hay cerca alguien leal que te abre los ojos y te darás cuenta a partir de ahora cuál es el camino más recto para llegar a tu meta.

Haces algún cambio en tus hábitos que te beneficia física y mentalmente. Si te desprendes de algún elemento tóxico, te vas a alegrar muy pronto porque los resultados beneficiosos no se van a hacer esperar. Te darás cuenta enseguida de todo esto.

Terminas de una vez por todas con un asunto del pasado y das por zanjada esa cuestión que te tenía en vilo y que pasaba por desembolsar cierta cantidad de dinero. Ahora puedes plantearte qué hacer, pero de momento celebrarás que ya ha terminado el asunto.

Vas a estar un poco en contradicción en tu fuero interno, por un lado querrás probar nuevas experiencias e incluso fantaseas con aventuras de alguna clase y por otro quieres seguridad o motivaciones económicas para ponerte en marcha. Ojo con la elección.

No querrás hablar de un tema espinoso o de algo que te duele con un amigo porque crees que te ha hecho un daño innecesario. No es una postura inteligente, lo mejor y más sano para ti es que lo abordes de frente, sin ningún tipo de tapujo.

Piensa que las cosas no salen a veces como se desea y es normal porque no controlas todo y el azar también forma parte del juego. Pero te encuentras en un momento hoy bastante bueno para soportar algún contratiempo que puede surgir.

Tienes un proyecto en conjunto, quizá de tipo personal, con tu pareja, que te apetece mucho pero que has tenido que frenar por el momento. Eso no significa que renuncies a él, sino que sigas de alguna manera creyendo en tus sueños y en el futuro.

Hay un asunto afectivo o sentimental que te produce una intensa obsesión. Piensa muy bien el camino que debes tomar, porque no estás muy seguro de tus sentimientos y eso puede herirte a ti y a la otra persona. Ojo con el estrés que te está produciendo.

Quizá ha llegado el momento de cambiar eso que te habías fijado como meta y que ves que no está funcionando bien. No te sientas mal por ello, simplemente varía el rumbo y mira en otra dirección. Será mucho mejor de lo que crees.

Una acción que hoy tendrás que realizar te preocupa porque significa ponerte en un momento delicado en público o enfrentarte a alguien a quien tienes que poner en evidencia. Hazlo con tranquilidad y sin alterarte y así te saldrá todo sobre ruedas.

Van a reclamar tu atención para colaborar en algún asunto relacionado con lo social, algo solidario o con los niños. No sabrás negarte a ello aunque en este momento andas con mucha sobrecarga de trabajo. Pero te alegrarás de haber aceptado.

No adelantes acontecimientos y pienses en algo negativo del futuro, porque eso aún no ha sucedido y no sabes realmente cómo será. Vive en el presente y en disfrutar todo lo que puedas de lo que tienes. Eso es lo verdaderamente importante.