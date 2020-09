Horóscopos 24 de septiembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Quizá estés hoy pensando en que algunas cosas no te gustan como funcionan, pero en vez de protestar y sentir desánimo por ciertas situaciones, es mucho mejor que te preguntes qué puedes hacer tu por ayudar. Esa es la actitud más conveniente.

Una persona conocida, aunque no muy amiga, puede darte hoy una pista muy interesante sobre un trabajo que quizá a él o a ella no le interese, pero que a ti te venga de maravilla en este momento. No pierdas el tiempo y persigue tu objetivo.

Ojo con estar más pendiente de lo de los demás que de lo tuyo, porque hoy será un día en el que te conviene no bajar la guardia y observar muy bien lo que se refiera a ti y no perder el tiempo en nada ni en nadie. Busca tu lado más activo.

En ocasiones, das mucho sin esperar nada a cambio y eso es muy positivo y además te sientes feliz con ello, pero es importante que evites cualquier tipo de abuso. La solución pasa por establecer límites. Hazlo cuanto antes para no lamentarlo después.

Es posible que notes ciertas señales de tu organismo que te recuerdan que debes de frenar en algunos aspectos. Sería muy interesante que te replanteases dejar algún hábito poco conveniente o nocivo. Eso te daría la oportunidad de sentirte mucho mejor.

Sortearás obstáculos con bastante facilidad en un tema profesional que requiere aprender sobre la marcha o poner a funcionar sistemas inéditos hasta ahora. No debes de tener miedo, todo funcionará como es debido y te sentirás muy feliz con ello.

Nadie va a criticarte si hoy te niegas a hacer algo con lo que no estás nada de acuerdo, ya que tienes todo el derecho del mundo a actuar como realmente creas que es justo. Tu conciencia debe ser lo primero y debes decirlo en voz alta si hace falta.

Dedicarte más tiempo a ti es lo más importante que puedes hacer hoy. Siéntate a relajarte, pensar en lo que quieres de ahora en adelante y trazar un plan para sentir que controlas el camino a seguir. También es importante que cuides tu imagen.

No sería una mala idea hoy que desconectases el móvil para que no te llegue una cantidad de información que te aturda y que no te aporte nada positivo, sino todo lo contrario. Deja tu mente en calma y si tienes que hablar con alguien, hazlo con un tiempo medido.

La luna creciente significa para ti en este momento una cierta ansia de hacer cosas nuevas o poner en marcha algo en lo que hasta ahora no habías creído. Lo debes intentar, será muy bueno para ti. Tu autoestima se refuerza si vas en esa dirección.

Recuperas un objeto del pasado que lo cierto es que te trae buenos recuerdos, pero procura no caer en la melancolía porque es mucho más sano que vivas el presente. Por la noche te sentirás mejor y más si tienes una conversación con una amiga.

Cuanto más sonrías, más puertas se pueden abrir, incluso si esa sonrisa solo se nota en tu mirada. Todo lo positivo que puedas transmitir hoy a los demás, te será devuelto con creces antes de lo que esperas. Hay cosas que cambian a tu favor.