Horóscopos 23 de enero del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Tomas una decisión muy inteligente en un asunto en el que te has propuesto no dejar de pelear por tus derechos o por lo que consideras es justo. Vas a salir con beneficio de todo ello, y desde luego con la satisfacción de haber conseguido un paso importante.

Debes reconocer que a veces te empeñas en lo que no es posible y que eso te cuesta alguna discusión con tu pareja o con tu familia. Hoy debes rebajar las expectativas y sobre todo el tono para que las cosas no se tensen en ningún aspecto.

Debes reconocer que a veces te empeñas en lo que no es posible y que eso te cuesta alguna discusión con tu pareja o con tu familia. Hoy debes rebajar las expectativas y sobre todo el tono para que las cosas no se tensen en ningún aspecto.

No te debes quejar tanto de lo que echas en falta o de lo que no tienes porque es más importante lo que tienes y lo que estás dispuesto o dispuesta a hacer con ello. Puedes sentirte bien si no miras todo el rato el lado negativo de la cuestión.

A pesar de que hoy no lo habías planeado, te tocará estar al lado de un amigo que te reclamará y será muy cierto que te necesita para algo que es importante y en lo que necesita de tu ayuda o de tu compañía. No te preocupes, podrás hacer tus cosas más tarde.

Asistes a una discusión o a un momento poco agradable y eso te va a hacer pensar en cómo encaras ciertos temas tu, en cómo habrías reaccionado y en cómo puedes mejorar para sentirte bien. Hay un pequeño poso de tristeza en tu interior.

Hay un tema, probablemente relacionado con lo económico, que hoy no vas a poder resolver y menos sin colaboración o ayuda. Es cierto que no quieres pedirla, pero debes empezar a plantearte que no debes de sentir vergüenza por nada, ya que no has hecho nada mal.

Sigues en la línea de encontrar toda el descanso posible y te vendría bien acompañarlo de algún cuidado extra de tu imagen. Quizá encuentres una oferta que no podrás rechazar para eso. Después te mirarás al espejo con una mirada mucho más complaciente.

Evita caer en cualquier clase de trampa o comentario malintencionado a través de las redes. Mira solo la información que sea segura y verdadera y no dejes que nadie te diga lo que debes de pensar. Alguien tiene intenciones ocultas, ve con cuidado.

No puedes dejar hoy que la pereza te lleve a alejarte de una obligación familiar y aunque te cueste un poco hacerlo, piensa que luego vas a tener una recompensa inesperada. Todo forma parte del equilibrio de la existencia y de lo cotidiano.

Recuerdas algo que has vivido hace poco y que te emociona intensamente y no te arrepientes de haberte atrevido a hacerlo a pesar de que eso ha supuesto bastantes inconvenientes y gastos. Pero la recompensa en los afectos es mucho mayor que todo eso.

Hoy toca que te ocupes de tus asuntos y que no te inmiscuyas en los de los demás, ya que eso sólo te puede traer alguna complicación. Marca tu propio camino y no pienses en lo que hacen o dicen los demás, es importante que tengas tu propio criterio.