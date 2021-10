Horóscopos 22 de octubre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Te tentará saber de alguien que en el pasado te importó mucho y ahora ya no significa nada. Probablemente vas a utilizar las redes sociales para ello y lo cierto es que puede que te traiga un deje de melancolía. No te dejes caer en esa trampa y céntrate en el presente.

Te gustará estar en otro lugar del que estás porque hoy buscas un poco de aire fresco o ideas renovadoras. Quizá te haría bien practicar un deporte o hacer algún ejercicio al aire libre. Busca lo natural, deja el ruido y los sitios con mucha gente.

Echas de menos un poco de acción en muchos sentidos y quizá la busques esta noche. Date cuenta de que hay aventuras que pueden resultar luego algo desestabilizantes. No juegues con fuego y si lo haces, al menos pon una frontera.

Si notas distante a un amigo o a una amiga y no sabes muy bien qué está pasando, no dudes en preguntar abiertamente. Si no obtienes ninguna respuesta clara, quizá es que esa persona no es la ideal para ti y debes buscar otra amistad más auténtica.

Aunque no te caiga del todo bien, hoy debes hacer un esfuerzo en el trabajo por dedicarle una sonrisa y unas palabras amables a una persona que siempre está dispuesta a charlar o que te cuenta algo personal. Escúchala sin emitir ninguna opinión.

Quizá has empezado un nuevo trabajo en el que estás aplicando conceptos nuevos o disciplinas distintas y eso te absorbe mucho porque estás poniendo todo tu entusiasmo en hacerlo bien. Procura relajarte un poco y tomar aire para seguir.

Tu estrategia con un tema profesional aún no ha dado el resultado apetecido, sin embargo, hoy vas a dar un paso más que será muy inteligente porque significa un cambio. No te aferrarás a lo anterior y si es necesario, romperás lo hecho anteriormente.

Puede que la familia te esté agotando un poco si aún estás en ese círculo y no has conseguido tu independencia; ya necesitas volar por tu cuenta, pero hoy podrás ver una solución a ese asunto. Tendrás suerte si aceptas un trabajo, aunque no sea el ideal.

Acabas la semana con muchos planes, algunos de ellos muy por sorpresa, pero muy divertidos. Procura disfrutar y dejar fuera las tensiones, pero con cierta medida y pensando en todo, también en tu organismo y en lo que es mejor para tu salud.

Respiras ya de las tensiones porque hoy vas a ver cómo alguien te cuenta algo que te abre la mente y ves soluciones. Además, preparas un viaje para ver a alguien a quien quieres mucho y estás alegre y con mucha actividad. Encuentras algo acorde a tu economía.

Intentar la perfección puede ser bueno si buscas en tu interior tus límites y sabes cómo saltarlos y mejorar en muchos aspectos personales. Pero tampoco es positivo obsesionarse. Busca el equilibrio entre ambas opciones y te sentirás mejor.

Tus presentimientos a veces funcionan y crees en ellos a pies juntillas. No es que sea totalmente negativo, pero no te dejes llevar por la fantasía o lo imposible de conseguir, que te alejan de lo que debes resolver. Intenta tener objetividad y ser realista.