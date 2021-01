Horóscopos 21 de enero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hay muchas ideas en tu mente y hoy andas con ellas en ebullición y esto te hará estar con mucha energía mental, pero debes de tener cuidado para que no suponga un estrés. Busca un momento para desconectar y relajarte con alguna actividad suave.

Alguien va a recurrir a ti para que soluciones un problema entre dos personas. Debes tener cuidado para que finalmente no te salpique, pero tu juicio suele ser ecuánime y ponderado y actuarás bien. Los resultados los verás un poco más adelante.

Hace algún tiempo que esperas noticias de alguien que te interesa y no has querido dar el primer paso para ponerte en contacto, pero quizá hoy surja una excelente oportunidad a través de las redes sociales. No la debes desaprovechar.

Necesitas sentirte bien y para eso hoy te vas a dedicar a mejorar tu apariencia, cuidar de tu imagen un poco más. No te importará invertir algún dinero en esto y lo cierto es que te sentará muy bien verte mejor y sacar tu mejor lado.

No es momento de tomar grandes decisiones si se trata de inversiones o negocios. Los contratiempos que has tenido últimamente pueden ser una fuente de problemas, pero vas a lograr revertirlos dentro de poco. Pero ahora toca compás de espera.

No te extrañe si notas que un amigo o amiga de esos de toda la vida se ha alejado algo de ti. Quizá no has actuado con la suficiente generosidad y has caído en el egoísmo. Analiza tu comportamiento y ponle remedio cuanto antes. Merece la pena.

Hay cierta puerta que hoy puede comenzar a abrirse para ti si estás buscando trabajo o quieres cambiar el que tienes. Es cierto que no es lo que esperas o lo que más te gusta, pero no debes dejar pasar la oportunidad. Adquirirás nuevas experiencias.

Te gustará mostrar a los demás un trabajo que has hecho o un logro en equipo en el que has tenido mucho que ver. Si utilizas las redes sociales, tu éxito está asegurado. Tendrás muchas satisfacciones y te gustará que todo el mundo lo sepa.

Debes buscar otros horizontes si los que tenían se han estropeado por alguna causa y ya no los puedes cumplir. Trazar planes para el futuro puede ser algo bueno ahora. Más adelante se cumplirán. Pero es importante que no pierdas la esperanza.

Es posible que tengas que asumir una nueva responsabilidad profesional, probablemente relacionada con el dinero de otras personas, del que tendrás que hacerte cargo. Asúmelo, será complicado, porque está en juego mucho.

Piensas hoy en todo lo bueno que tienes y eso te hace renovar tu mirada sobre muchas cosas incluso si el trabajo no es tan bueno o gratificante como esperabas. Abres una ventana a la esperanza. No dejes que tu autoestima baje ni por un momento.

Tendrás que aceptar algún cambio relacionado con tus planes a causa de un deseo o capricho de tu pareja, y no te quedará más remedio que hacerlo. De todas maneras, no te importará demasiado porque te sentirás bien viendo su reacción agradecida.