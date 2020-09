Horóscopos 18 de septiembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Romper con un círculo vicioso entre lo que deseas y lo que puedes hacer es algo que hoy vas a conseguir. Descubrirás que hay algunas de tus habilidades que te llevarán a conseguir un paso más en tu objetivo. Reafirma tus virtudes, cree en ti.

Si huyes de una disputa en la que no eres el centro de discusión, mucho mejor para tu imagen. Hoy debes procurar quedar en buen lugar sin necesidad de estar en boca de todo el mundo. No lo necesitas y te darás perfecta cuenta de ello. Ojo con tu ego.

Te sentirás en una especie de nube porque echas en falta algún tipo de relación social más allá de la que tienes, pero es el momento indicado de utilizar la tecnología para abrir tu círculo. No debes de temer nada, aunque sí ir con precaución.

Si tienes un compromiso humanitario o simplemente familiar, hoy eso te llevará por caminos espirituales muy enriquecedores porque te darás cuenta de que tus pequeños gestos son muy importantes para alguien y que le aportan mucha paz.

Tu pareja te puede dar una sorpresa y hacer algo con lo que no contabas, pero que tenías mucha ilusión por hacer. Todo transcurre bien e incluso mejor de lo que esperabas en la relación. Hay empatía y buena comunicación, te sentirás feliz.

Estarás con la mente ágil y despierta y esto te facilita resolver de una manera mucho más práctica y sencilla de lo que esperabas un problema doméstico que te estaba empezando a alterar los nervios y el humor. Al fin y al cabo, tampoco era para tanto.

Ayudarás a una persona de edad en un problema para el que necesita que le echen una mano y lo harás de forma generosa y altruista. Eso te trae una compensación que no esperabas y que te va a sorprender agradablemente. Disfruta de ello.

Seguir abusando de tu salud porque no dedicas las suficientes horas al descanso y eso te está afectando más de lo que crees, no es la opción que más te conviene en este momento. Debes dormir más y no exigir tanto a tu cuerpo.

Tendrás que replantearte algunas cosas si tienes una relación, porque quizá te has acostumbrado a vivir con tus reglas nada más y ahora debes contar con otra persona para tus planes. Se impone una negociación lo antes posible.

Ojo este fin de semana con ciertas diversiones y el ocio, ya que corres el riesgo de que sean excesivas y nocivas. Será mejor que vigiles esta tendencia al exceso que puede dañar tu organismo. Aléjate de tentaciones de este tipo.

La monotonía puede pasarte factura hoy y hacer que todo te parezca aburrido o insulso, pero es importante que aceptes la realidad de las cosas y la asumas sin rencor. Busca esperanza en tu interior y una manera de reinventarte en todo.

Reflexionarás sobre algo que has dicho y que no ha sentado nada bien a una persona cercana porque siente que le has dejado en ridículo públicamente. Cuidado con esas palabras en las redes sociales, pueden dañar mucho a alguien querido.