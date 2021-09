Horóscopos 13 de septiembre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Buenas noticias de algún tema que te estaba empezando ya a resultar agobiante y que te estaba produciendo, incluso, un poco de ansiedad. Todo se resuelve muy a tu favor y estarás feliz, alegre y con energía. Alguien se alegra mucho contigo.

No debes estresarte para empezar la semana si algo no sale como es habitual o ves alterada tu rutina por algo imprevisto. Eso no te va a llevar a nada bueno emocionalmente y tampoco será eficiente. Ve con la mayor calma, es lo que te favorecerá.

Céntrate hoy en lo más cercano al estudio o a la búsqueda de información para llegar a un mayor conocimiento de un tema que te puede dar beneficios en el futuro. Hazlo todo con mucha perspectiva y con la mente puesta en el éxito.

Puede que tengas muchas expectativas puestas en cómo va a responderte alguien sobre un tema de trabajo que esperas, pero no debes tenerlas puestas tan altas, porque eso solo puede traerte disgusto y frustración. Atente a la realidad.

No discutas con un amigo o una amiga o incluso con un familiar porque no sepa ver tu punto de vista sobre un asunto de actualidad o relacionado con la política. Esa discusión no va a llegar a ningún punto de encuentro. No merece la pena.

Ser perfeccionista está bien, pero quizá hoy debas bajar un poco el listón, sobre todo si tienes hijos, ya que estarán empezando una etapa en la que deben adaptarse. Actúa en consecuencia y sin perder la calma en ningún momento.

Tomar decisiones implica también el riesgo de equivocarse, pero quien no hace nada no se equivoca. No permitas que te critiquen algo que has decidido en un tema familiar en el que otros han mirado para otro lado. No tienen nada que decir.

Si nadie te lo pide, no des tu consejo ni tu opinión a alguien de la familia que tiene un conflicto con otra persona de ese círculo. Espera a que se calmen las aguas y después procura que vuelva la normalidad. Es mejor tomar distancia.

Hoy la luna estará creciente en tu signo y eso es algo que aunque no creas va a influir en todo lo que tenga que ver con el dinero o los bienes materiales. Hay repuntes interesantes y soluciones a la vista. Arreglas un asunto que estaba pendiente de un hilo.

Puede ser una jornada bastante agitada, así que procura ir paso a paso en todo lo que hagas y no intentar llegar a todas partes, porque si haces eso lo único que vas a conseguir es una semana de altibajos emocionales y físicos.

Hoy será un día en el que las cosas pueden favorecerte, así que aprovecha para convencer a alguien muy cercano para ir pensando en un plan de celebración de algo o ir a ese sitio nuevo que te apetece conocer. Tu idea será bien acogida.

Ojo con esa tozudez que a veces dejas salir, sobre todo si es con alguien que normalmente está siempre de tu parte o te ayuda en muchas tareas desinteresadamente. Debes bajar el tono y ser muy amable. Es lo que se merece esa persona y lo que te interesa.