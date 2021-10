Horóscopos 13 de octubre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Te gustará reencontrarte con algo o alguien de tu pasado que realmente te trae muy buenos recuerdos y aunque no debes quedarte en la nostalgia, lo cierto es que todo eso te pondrá de buen humor porque valorarás todo eso que has vivido con plenitud.

Lo relativo a lo material, quizá relacionado con una herencia o una venta, será algo que te mantendrá en alerta o buscando alguna información que te parece importante. Y lo es, no te quepa duda, así que no dejes pasar por alto ningún detalle.

Habrá momentos hoy en los que vas a sentir una gran sensación de tranquilidad y de alegría por el cariño que te demuestra alguien. Intenta que eso sea lo más importante y deja de lado lo demás. Verás que es lo más valioso de la vida.

Hoy te adentras en algo, un conocimiento o un estudio y le empiezas a encontrar mucho más sentido. Ves muchas posibilidades de futuro y tu creatividad va a empezar a funcionar a pleno rendimiento. Te envolverá el optimismo.

Hay personas que no cambian y eso es algo que tienes que asumir cuanto antes para no darte una y otra vez contra una pared. Deja que todo suceda como siempre y después toma tus decisiones de manera unilateral. No le des más vueltas.

Mantener la curiosidad por cosas nuevas es una manera de sentirse más en conexión con lo que te rodea. Hoy sería algo muy positivo que abrieses nuevos campos de exploración intelectual o cultural, incluso si en principio es algo que no te atrae.

Los días de asueto que te has tomado te han sentado francamente bien porque te han permitido contemplar algún paisaje nuevo o al menos relajarte del comienzo de la temporada que ha sido algo estresante. Ahora ya vas a poder enfrentarte a nuevos retos.

Vas a encontrar un apoyo inesperado para un tema que te preocupa y al que no dejas de darle vueltas. Si es algo relacionado de alguna manera con lo mental, será todo un soplo de esperanza. Encontrarás comprensión y consuelo.

Tu realidad mejora hoy y ves que todo, con cierta perspectiva, tiene otro aire mucho menos tenso y preocupante. Hoy respiras y si te das una vuelta o disfrutas de un rato a tu aire y sin nadie, mucho mejor. Te encontrarás muy a gusto.

La luna creciente te impulsa a hacer algo que antes te daba cierto temor. Lo más probable es que esté relacionado con llamar o wasapear a alguien que te interesa laboralmente. Hazlo con simpatía y con la mejor de tus habilidades al hablar.

Cumplir las reglas no se te da demasiado bien, aunque en esta ocasión, no te queda más remedio que seguirlas aunque te impida hacer lo que realmente deseas. Ya tendrás tiempo, asúmelo y no caigas en culparte por la contradicción que supone.

No te esfuerces hoy en hacerle comprender a una persona algo en lo que tu crees pero que esa persona no va a admitir nunca, porque lo ve de otra manera. Insistir solo te llevará a una discusión inútil. Debes asumir que no hay verdades únicas.