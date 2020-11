Horóscopos 12 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Renacer de algo negativo y reinventarte se te dará hoy bastante bien. No dejarás que ese espíritu negativo que a veces te hunde en la tristeza se imponga hoy; al contrario vas a mirar hacia delante y con la fuerza renovadora que a veces te sale de muy dentro.

Buscas el apoyo de un amigo o de un colaborador profesional que siempre te ha aportado bastante y al que habías evitado hace tiempo. Ahora te das cuenta de que cometiste una injusticia alejándote de ti y la reparas. Pero será algo complicado.

Tu humor tiende a mejorar mucho durante toda la jornada, incluso si te cuesta empezarla, porque te llega una buena noticia, quizá relacionada con asuntos de dinero o con alguna propiedad o venta. Empieza una etapa larga en este tema.

Un poco de aire fresco, incluso si no hace un día especialmente agradable, te vendrá muy bien porque la naturaleza te puede transmitir mucha energía y ayudarte a meditar y centrarte más en el ahora. Eso es lo que debes de pensar, esquiva pensamientos negativos.

Si buscas una nueva persona en tu vida para una relación, no debes obsesionarte con ello porque quizá ahora lo que más te interesa es centrarte en ti y evolucionar para sentirte emocionalmente bien. Piénsalo y verás que lo primero es que tu estés bien.

No abandones esas metas que te has propuesto para mejorar lo físico, como hacer gimnasia o cualquier tipo de ejercicio que te está trayendo un momento en el que estás muy a gusto. Ten fuerza de voluntad para continuar y verás lo bien que estarás.

Sabes que hay muchas cosas a tu alrededor que no están bien hechas y que te pueden salpicar. Callarse no es una buena opción, pero lo que digas, que sea de una manera respetuosa y constructiva. No hace falta que lo hagas con malas caras.

Si lees o escuchas en las redes sociales cualquier comentario o insinuación sobre tu vida, no debes entrar en el juego de contestarlas. Quizá te debas plantear abandonarlas durante cierto tiempo, no te vendría nada mal para tu equilibrio.

Tienes un proyecto que necesita una aportación económica y quizá en este momento te debas sentar a pensar cómo replantearlo. No te cierres a los cambios, pueden ser más positivos de lo que crees. Deja que alguien te de ideas o sugerencias.

Necesitarás descansar bastante más de lo habitual porque hay algo que te está fatigando más de lo que esperabas, un trabajo o una ocupación que ha surgido en los últimos días. Hazlo, duerme más y procura alimentarte bien.

Si acabas de iniciar una relación debes andar con cuidado porque pueden surgir aspectos que no te esperabas de esa persona y creerás que te has equivocado. Pero es muy posible que sólo sea una cuestión de ajuste de intereses y de comunicación.

No te van a faltar hoy las sonrisas y las ganas de hacer cosas, a pesar de que no todo vaya como deseas, lo cierto es que tu espíritu de esfuerzo te dará hoy muchas alegrías. No dejarás que nadie lo enturbie y sabrás evadirte de lo negativo.