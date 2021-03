Horóscopos 12 de marzo del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Te irá muy bien renovar algo desde el punto de vista cultural o intelectual o interesarte por algún campo nuevo de estudio o empezar a pensar en un proyecto más personal y menos profesional. Todo eso te hará sentirte bien, con empuje.

Si crees que debes de reclamar algo que no está bien o en lo que sientes que hay alguna clase de engaño, hazlo sin dudar, aunque amablemente. Será la única manera de conseguir que las cosas funcionen y que se hagan de la manera correcta.

No te sientas culpable por haberte saltado alguna disciplina que te has impuesto. A veces es mejor sentirse libre que obligado u obligada a todas horas por lo que crees que piensen los demás. Tu vida es solo tuya y debes tomar tus decisiones.

Estarás más pendiente de tu vida personal que de la profesional, pero eso no significa que dejes de cumplir con tus obligaciones, sino que tienes toda tu atención mental y espiritual centrada en lo emocional. Lo cierto es que debes resolver ciertos temas.

Hoy dejarás de lado algo que te parece innecesario y que te hace estar pendiente de lo exterior, de lo frívolo o de la imagen. Es una decisión buena siempre que no signifique abandonar algo positivo como el deporte. Hazlo en su justa medida.

Procura no discutir con la pareja porque hoy no es el mejor día de querer imponer tu criterio. Si hay que negociar, negocia, y deja que las cosas cotidianas sean más amables y no tan tensas. Al fin y al cabo hay cosas que no son esenciales.

Brillarás mucho en una reunión, aunque sea a través de la tecnología. Eso no impedirá que demuestres muchas cosas positivas y que alguien vea que has hecho algo importante. Tu autoestima sube porque ves que das un paso adelante.

No creas todo lo que oyes a tu alrededor ni lees, porque no siempre es cierto ni está dicho de buena fe y te puede llevar a equivocarte. Aléjate de cierta persona que te puede sacar de tus casillas hoy ya que estará algo brusca o manipuladora.

Si haces un esfuerzo por ponerte en la piel de los demás, por tener empatía, te darás cuenta hoy de que las cosas pueden ser muy complicadas para algunas personas cercanas. Deja tus egoísmos ya y colabora en todo lo que puedas.

Tendrás alguna preocupación doméstica que te hará buscar un ingreso más o incluso te plantearás pedir prestado. No es buena idea, debes arreglarte con lo que tienes, así no te angustiarás después. Pronto se comienza a arreglar el problema.

Hoy puede ser una jornada muy placentera porque te vas a volcar en los proyectos más lúdicos que tengas a tu alcance. Te vendrá bien disfrutar del aire libre ya que le sentará muy bien a tu espíritu. Alguien te hace reír y lo pasarás muy bien.

No insistas en pedir algo a una persona que ya te ha dicho que no, sea lo que sea, porque no vas a conseguir tus propósitos y solo te puedes llevar una mala respuesta que no te pondría precisamente de buen humor. Deja que pase la jornada sin más.