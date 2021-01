Horóscopos 12 de enero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Buena jornada para hacer cierta limpieza a tu alrededor de cosas que realmente ya no necesitas o te molesta ver. Esos objetos estarán recordándote lo que ya no significa nada para ti, así que cuanto más lejos, mejor. Da paso a lo nuevo.

Reanudas una actividad que te habías visto en la obligación de dejar de lado por ciertas circunstancias, quizá familiares, pero que ahora te va a venir muy bien para elevar tu estado de ánimo y sentirte mejor. Esas actividades te traen mucho placer.

No debes pensar en algo o alguien que te genera inquietud y que realmente sabes que no forma parte de tu vida realmente. Seguramente es alguien del trabajo que resulta tóxico, no debes dejar que te afecte. Evita todo lo que puedas el contacto.

No avanzas demasiado hoy en algo relacionado con los estudios y sentirás que has perdido el tiempo. Pero eso no es del todo cierto. Examina todo lo que llevas aprendido y proponte mejorar en ello. Comprenderás que a veces el objetivo requiere tiempo.

Tu inteligencia, muy ocurrente en ocasiones, te va a servir hoy para ganar terreno en un asunto de negocios o dinero. Una fuerte energía mental te traerá muy buenas ideas que puedes desarrollar un poco más adelante. Toma nota de todo lo que pase por tu cabeza.

Podrás llegar hasta una persona que antes estaba demasiado alejada de ti en lo profesional, pero una casualidad te pone en su camino y es una oportunidad que tienes que aprovechar bien. Sabrás hacerlo, tu habilidad a la hora de expresarte será fundamental.

No vas a cambiar hoy tu opinión sobre alguien del trabajo, quizá un jefe, que consideras no está a la altura. Puede que sea cierto, pero debes seguir tu camino sin compararte con nadie. Es lo más sabio. Céntrate en tus intereses sin más.

Tendrás las ideas mucho más claras y tomarás una decisión acertada en algo relacionado con el hogar o lo doméstico. Te sentirás con otra mirada sobre una persona con la que has tenido un problema. Te enteras de porqué actúa de determinada manera.

Si te comprometes contigo mismo a un horario o a una rutina en la que busques un tiempo de meditación o relajación, empezarás a mejorar en un tema en el que están implicados mente y cuerpo. Hazlo y poco a poco vas a sentir algo muy importante.

Puede que no te sientas muy a gusto con lo que sucede ahora en tu familia, porque de alguna manera las cosas han cambiado por una circunstancia ajena. Es cuestión de tiempo volver a lo habitual. Se trata de tener algo de aguante y paciencia.

Es muy posible que hoy sientas cierta inquietud por el futuro. Pero debes tomar las riendas de la situación y cambiar de estrategia. Analiza otro escenario de trabajo que no sea el habitual. Puede ser práctico si piensas en cambiar de actividad.

No debes dejar que nadie te diga hoy lo que debes de hacer, dejarse llevar por lo que convenga a los demás no es buena idea. Debes averiguar lo que te conviene a ti y manejar las riendas de tu vida. Aprender a decir “no” puede ayudarte a ser más fuerte.