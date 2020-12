Horóscopos 11 de diciembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Hay un asunto que te preocupa un poco quizá de algún familiar o de alguien de cierta edad a quien quieres mucho porque siempre se ha portado muy bien contigo. No dudes en decirle lo que le aprecias. Todo lo que sean afectos no te faltarán hoy.

Hay un cierto nubarrón en tu horizonte hoy porque es posible que te veas en la obligación de decirle a alguien algo poco agradable, aunque no es culpa tuya y no vas a tener más remedio. Respira hondo y ten calma. Intenta hacerlo con la mayor amabilidad.

Casi nunca te gusta reconocer que te has equivocado, pero hoy no te va a quedar más remedio que hacerlo en público. No es tan malo como piensas y además sacarás una lección muy valiosa para el futuro. La experiencia no es tan mala como te parece.

Tienes tus prioridades y eso lo tienes claro, así que hoy quizá tengas que decir que “no” a una proposición divertida o de ocio que te apetece, pero que crees no es el momento. Eso es muy acertado, ya que evitarás problemas posteriores.

Vas a tener que bajar un poco el nivel de autoexigencia, en especial si haces alguna clase de deporte ya que te conviene no excederte. Hay riesgos de alguna clase de inconveniente en este terreno, cuidado. Tu organismo necesita cierto control.

Como tiendes al orden, hoy vas a tener todo bajo control, acabarás pronto tus tareas principales y eso te va a venir muy bien para tener tiempo suficiente para ti, para cuidarte o mimarte un poco más o dedicarte a algo lúdico que te gusta mucho.

Si estás pendiente de un resultado o una prueba de cualquier clase, te llevarás una sorpresa muy agradable y recuperarás gran parte de la tranquilidad. Olvidas ya la zozobra de días pasados y vuelves a sonreír. Cuéntaselo a tus más allegados cuanto antes.

Quemar energía es importante hoy ya que eso te va a ayudar mucho a equilibrar cuerpo y mente así que te vendrá bien todo el ejercicio que puedas hacer, ya sea caminar, ir en bicicleta o hacer yoga. Cualquier cosa que te ayude a sentirte relajado.

Si un amigo te ha hecho algo que no te ha gustado, díselo. No guardes ese malestar y ese rencor porque eso no te va a hacer ningún bien. Así conseguirás sentirte mejor y que comprenda lo que ha hecho. Pronto verás cómo reacciona positivamente.

Si estás de mal humor, analiza si de alguna manera es porque te sientes vulnerable, sobre todo en temas de trabajo. Es cierto que puede haber cambios que te afecten, pero debes encararlos cuanto antes. Asumirlos es dar un paso hacia la solución.

Vas a encontrar la manera de superar un obstáculo que quizá tiene mucho que ver con una relación del pasado y que crees que se puede volver a dar. Pero no tiene porqué repetirse eso que tanto te afectó. Además, tu tampoco eres la misma persona, has evolucionado.

Debes atender una obligación económica que no puedes eludir ya que se trata de algo oficial o necesario para obtener un documento de alguna clase. No te queda más remedio que hacer ajustes importantes en tu bolsillo, pero conseguirás resolver el problema.