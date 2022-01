Horóscopos 10 de enero del 2022

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Puede que estés con cierta confusión por algo que ha sucedido en días pasados y relacionado con un encuentro social. Si alguien se ha enfadado porque no has asistido, no le des importancia, has actuado correctamente y eso es lo que debes de tener claro.

Cada vez que piensas en esa persona, te asaltan ciertas dudas sobre su fidelidad a tus proyectos, sobre todo si se trata de un grupo social o relacionado con la política. Debes analizar bien los hechos antes de manifestar esas dudas públicamente.

Hay una noticia o te llega una información por las redes sociales que te hace sentir una gran tranquilidad para afrontar una meta que tienes cerca. Tu fortaleza interior no se va a dispersar, aumenta. Todo ahora tiene una buena perspectiva para ti.

Es bueno que hoy no te confíes en nada que tenga que ver con horarios y más si tienes un viaje porque los despistes te pueden costar caros en varios sentidos. Pon atención también en documentos o papeles y vigila de cerca tus pertenencias.

No bajes la guardia mucho en un asunto en el que has dado un paso al frente y has arriesgado bastante, probablemente dinero, una inversión también de tiempo y esfuerzo. Debes seguir muy pendiente de la evolución y no dejar que otros te lo cuenten.

No te exijas tanto si ves que hoy no estás con la energía demasiado alta o no tienes las ideas muy claras sobre un asunto delicado. Aplazarlo será la mejor idea y nadie debe enfadarse por ello. Hay tiempo para llevarlo a cabo, no te precipites.

Tendrás aún margen para reaccionar si te llega una oferta de trabajo que no te parece especialmente buena. Pero quizá sea que tienes un prejuicio sobre algunas cosas o algunas personas. Pide opinión a los tuyos, hay una idea que te resultará reveladora.

Son los asuntos relacionados con la salud, tuya o de algún familiar los que más te preocuparán y ocuparán tu tiempo hoy. No te queda más remedio que respirar hondo, mirar al frente y, sobre todo, tener paciencia. El tiempo te ayudará a resolverlo.

Te consideras muy capaz de saltar algunos obstáculos hoy y es cierto que vas a tener fuerza suficiente para hacerlo, ya que tienes la confianza necesaria para ello. Además, alguien te da un excelente consejo. Debes seguirlo, es bueno y justo.

Puede que hoy te empeñes en no admitir que te has equivocado en algo que has hecho o dicho relativo a lo doméstico, al hogar. Esto no es aconsejable, la obstinación no te va a servir para nada. Cuanto antes te retractes del error, mejor.

Alguien te puede pedir una segunda oportunidad en un tema personal, pero en el que también hay un asunto de negocios o de dinero, algo como un préstamo. Te convencerá para ganar tiempo, pero vigila bien que no vaya en contra de tus intereses.

El humor es un arma poderosa y también sirve para disculparse, así que aplícalo si ves que tu pareja pone mala cara por algo que has dicho o hecho. Verás como se rompe el hielo y disminuye la tensión después. No te costará demasiado trabajo.