Horóscopos 09 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Tendrás mucha fuerza e inspiración para realizar un trabajo complicado o para encarar el de siempre. En cualquier caso, lo más importante que debes hacer hoy es reconocerte lo mucho que vales. Céntrate en él y luego, por la noche, date un capricho.

Hay cosas que te desagradan y que te hacen evitar a ciertas personas o ciertos lugares, aunque hoy no vas a poder evitar el trato con ellas o estar allí, así que lo mejor que puedes hacer es armarte de paciencia. Intenta que no te molesten, mantente a distancia.

Tendrás cierto desconcierto hoy con los cambios que hay a tu alrededor y las cosas nuevas que tienes que aprender y poner en práctica. La exigencia es fuerte, desde luego, pero podrás con ello si te lo propones. Tienes muchas virtudes.

Controlar las emociones no es fácil, pero hoy debes no dejar salir en ningún momento cierta ira o desagrado por algo que sucederá en el trabajo. Tu imagen se podría resentir, así que actúa con cautela. No caigas en trampas, mantén la cabeza fría.

Hay un avance profesional o recibes una ayuda en el trabajo y así te sientes con más capacidad para retomar parte de tu vida privada. Eso lo vas a celebrar por todo lo alto porque estarás muy feliz. Tendrás más tiempo para los tuyos o para tus aficiones.

No debes de renunciar a ciertos proyectos e ilusiones, sino sólo posponerlas de momento, aunque harás bien en ir ahorrando para cuando llegue el momento de poder ponerlos en práctica. Así mantendrás la ilusión. Alguien te hace una llamada muy cariñosa.

Si hace poco has sufrido una ruptura amorosa, aún debes elaborar lo que ha sucedido y porqué has llegado a esa situación. Debes ser realista y no quedarte solo con lo superficial. Aprende de los errores, porque esa evolución te va a sentar muy bien.

Llega el fin de semana y te trae algo que a menudo echas muy de menos: tiempo para tus proyectos personales y para tus aficiones. Comienza ya hoy a disfrutar de ellas, te darán mucho bienestar y a la vez descanso mental, que te hace falta.

La familia será lo más relevante que tengas que atender hoy y eso es lo que tienes que hacer por encima de cualquier otra cosa. En ella, además, puedes encontrar un apoyo que no esperas. Explícales tus problemas más acuciantes.

Hay algo que te gusta mucho y que hoy va a estar al alcance de tu mano, puede que tenga que ver con algún placer gastronómico o con otra cosa que sea placentero para tus sentidos. Disfrutarás. Procura tomarlo todo con medida.

No alcanzas a ver la importancia de algo que te dirán en el trabajo y que más tarde va a ser significativo. Quizá es hora de ser más realista y de no vivir más en un mundo que ya no te corresponde. Toca empezar a poner los pies en la tierra.

No sigas por un camino que no es el correcto hoy con una persona que no tiene ganas de estar contigo. Si alguien te pone una excusa, debes aceptarla sin más y no preguntar nada ni insistir más. Cada uno tiene sus razones personales para hacer las cosas.