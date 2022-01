Horóscopos 09 de enero del 2022

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hoy la luna estará en creciente en tu signo, lo que te puede llevar a sentir momentos de gran energía y ver las cosas de una manera bastante optimista y con la firme creencia de que vas a poder continuar con tus expectativas muy altas.

Lo que mejor te sentará hoy es dejar que todo vaya sin preocuparte mucho de nada, ya que cualquier tipo de tensión puede afectar tu organismo y eso ahora sería bastante contraproducente. Cuidarte más es algo que te tienes que tomar en serio.

Quizá hay algo o alguien que te atrae con fuerza, aunque sabes que es algo que no debes hacer o sobre lo que no debes de dejarte convencer. Debes meditar bien antes de dejarte llevar por la tentación, después no habrá vuelta atrás. Cuidado.

Tu punto fuerte hoy será tu sonrisa, esa que a veces despliegas con verdadero atractivo ya que le dará confianza a alguien y podrás alcanzar lo que te propones, sobre todo si es hablar con alguien que de alguna manera te atrae.

No estaría de más que hoy escuches las palabras de alguien que es un poco crítico contigo o con algunas actitudes tuyas, porque puede llevar mucha razón y servirte para enderezar ciertas cosas que a veces te impiden llegar más lejos, sobre todo en las relaciones sociales.

Tus miradas se concentran en lo que más te importa y en quien más te importa incluso si está lejos de ti y eso es lo que te va a traer hoy más sonrisas. También estar con los amigos y compartir con ellos juegos, deportes u otras actividades te hará el día muy agradable.

Analiza si te estás dejando llevar demasiado por la tecnología y cada vez frecuentas menos el trato directo con los demás. Eso no es algo que sea positivo, ya que puedes utilizar las redes sociales, pero no dejar el contacto que necesitas emocionalmente.

No es imprescindible que hoy estés pendiente de un negocio o de un asunto de trabajo que ya has dado por zanjado, y además es un día para descansar y tomártelo todo con mucha calma. Si alguien te lo exige, dile que los tiempos los marcas tu.

Si observas bien, te darás cuenta de que no todo el mundo a tu alrededor dice la verdad. Te resultará muy evidente que alguien miente, pero no quizá no sea ahora el mejor momento de desvelarlo. Deja que los acontecimientos hablen por sí solos.

Hoy tu humor no será el ideal y puede que alguien lo note desde fuera de tu círculo personal. Ten cuidado con las redes sociales, hay cosas que no te están viniendo bien de lo que ves o pones en ellas y eso, además, contribuye a tu malestar.

Intenta que hoy sea un día ligero en lo que se refiere a la relación con la pareja o la familia, ya que eso será bueno para todos. Si hay algo que no te gusta, no exageres y procura mirarlo con ojos conciliadores y comprensivos. Te sentirás mejor.

Déjate llevar por la energía que te une a la naturaleza, estés donde estés. Un simple árbol puede darte mucha paz y te hará ver que las cosas tienen sentido si te sientes parte de toda esa energía que emana de lo más sencillo y natural.