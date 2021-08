Horóscopos 09 de agosto del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Todo lo que tenga que ver con movimientos y desplazamientos va a estar muy bien aspectado y saldrá como has planeado. No debes sentir preocupación por alguien de cierta edad, porque va a estar bien y eso te hará sentir más tranquilidad y disfrutar.

No contestes a ese e-mail o WhatsApp de manera impulsiva, mide bien lo que escribes porque tus palabras serán leídas con lupa, sobre todo si se trata de recomponer una relación rota. Sea de la clase que sea. Te interesa tenerlo todo bajo control.

Quizá preferirías estar en otra parte y hacer algo más frívolo, pero tu sentido de la amistad te lleva a estar con alguien que no está demasiado bien en este momento. Al final conseguirás crear un clima de relajación y buen ambiente que incluso vas a disfrutar.

Quizá preferirías estar en otra parte y hacer algo más frívolo, pero tu sentido de la amistad te lleva a estar con alguien que no está demasiado bien en este momento. Al final conseguirás crear un clima de relajación y buen ambiente que incluso vas a disfrutar.

Tu fortaleza es algo que debes de valorar mucho y si hoy no es tu mejor día, no debes castigarte por ello, simplemente deja que pase y no intentes solucionar problemas complicados en este momento. Tu mente es poderosa y puede imponerse a lo negativo, recuérdalo.

Piensa hoy en el modo más activo y práctico para sacar adelante los pequeños problemas domésticos o incluso de trabajo que no son graves. En cualquier caso, no habrá nada que no puedas solucionar si no es hoy, mañana. Ten un poco de paciencia.

Los pensamientos tóxicos sólo te generan estrés innecesario, así que si hoy alguien se empeña en decirte algo negativo, lo mejor que puedes hacer es no poner ninguna atención. No hagas un problema tuyo el que no lo es. Simplemente, olvídate.

En muchas ocasiones, cuando tomas una decisión difícil, aunque sea algo desagradable, después sientes una liberación. Es algo que hoy puede pasarte y no por eso te debes de sentir culpable. Mira al futuro y a las posibilidades que se abren.

Aunque no lo esperes, sigues ejerciendo mucha atracción sobre alguien que pensabas ya te estaba olvidando. Ese tira y afloja en las relaciones no se te da muy bien, pero ahora aprenderás a manejarlo si te empeñas en ello. Haz que sea divertido.

Si compartes un piso o cualquier otro espacio con ciertas personas, no vas a soportar ciertas actitudes y eso te puede llevar a discutir. Pero debes intentar que las cosas no se pongan tensas y que la conversación para llegar a acuerdos sea civilizada.

No dejes que el tiempo pase esperando algo que puede llegar o no, lo más conveniente es que vivas el presente y saques el mejor rendimiento posible, siempre que no implique algo poco conveniente o negativo para los más cercanos. Piensa en los demás.

Sabes perfectamente que no te compensa estar enfadado o enfadada con alguien con quien compartes muchas cosas, un compañero de trabajo o un amigo, así que si alguien te tiende un puente de comunicación, lo mejor es que lo cojas y bajes tus barreras.