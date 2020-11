Horóscopos 07 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hoy aprovecharás bien el tiempo y estarás muy a tus cosas, aunque también reservarás algún momento para interactuar con amigos o con alguien que es bastante amable y te hace pasar buenos ratos. Lo cierto es que no te crisparás con nada y descansarás mentalmente.

Los retos no te los tiene que poner nadie, te los tienes que poner tu, ya que es en tu interior donde debes trabajar el próximo paso que quieres dar para evolucionar y sentirte más a gusto en tu piel. Hoy verás una nueva manera de hacerlo al hablar con un amigo.

Será un día con mucha intensidad en lo afectivo que te va a traer momentos importantes e incluso alguna propuesta que te hará sentir muy feliz. Hay planes conjuntos en marcha que suponen trabajo y esfuerzo, pero una gran comunicación.

No puedes hacer lo que te venga en gana siempre que quieras, porque estropearás cosas importantes de tu vida familiar. Ten muy en cuenta esto a la hora de actuar hoy y si te proponen hacer algo en conjunto, no digas que no. Es importante la unidad de todos.

Alguien muy cercano, quizá tu pareja, te anima a hacer algo que no habías hecho hasta ahora y que supone romper un tabú o un prejuicio que tenías. Si lo haces, comprobarás que a veces las barreras son solo mentales y que no hay que tener ningún miedo.

No debes renunciar a ese plan que te apetece tanto y que puede verse materializado antes de lo que crees. Aunque ahora sufras un parón en él, no dejes de pensar en todo lo que después lo vas a disfrutar. Las oportunidades no desaparecen.

Algunos asuntos domésticos pueden acabar por agotar tu energía y eso no te conviene demasiado, así que dosifica tu actividad en este sentido porque tampoco hace falta que te excedas. Intenta buscar un hueco para hacer otras cosas, como leer, y relajarte.

Quizá tengas hoy la impresión de que todo lo que deseas no llega y que todo se desarrolla demasiado despacio. Pero esa impaciencia no es buena ya que te hará precipitar algo que necesita tiempo y una mayor comunicación. No te lances al vacío.

Si te has hecho alguna promesa que ahora te ves incapaz de cumplir, no hace falta que te autocastigues y te sientas todo el día mal. Lo mejor es que hables el asunto con tu pareja o con un amigo de confianza y sobre todo, que te perdones y te des otra oportunidad.

Es un buen momento hoy para estar más pendiente de tu imagen y no dejarte llevar por el desánimo o el aburrimiento incluso si tu círculo social ha cambiado y se ha reducido. Eso no tiene por qué influirte, ya que necesitas verte y sentirte bien.

Deberás estar pendiente del móvil porque recibirás una llamada o un mensaje de un amigo en el que te dirá que te necesita y es cierto. No puedes mirar hacia otro lado, ya que deberás prestarle esa ayuda y dejar tus egoísmos completamente de lado.

Sería muy conveniente para ti aprovechar el fin de semana para preparar una prueba o una entrevista de trabajo en la que realmente encontrarás mucha competencia. Ten en cuenta que esa estrategia te aportará una mayor seguridad ante el reto.