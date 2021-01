Horóscopos 07 de enero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Potencias tu creatividad porque tu interés intelectual va a estar muy vivo y no te importará estar horas leyendo o estudiando algo que es muy importante para ti pero que a la vez te divierte. Disfrutarás haciéndolo. No olvides una conversación pendiente con un amigo.

Vas a sentir mucha emoción al enterarte de que podrás cumplir un sueño que hace mucho tiempo deseabas y que por varias causas no habías podido ver rematado. Pero ese momento por fin llega y cumples esa ilusión. Nada ni nadie te la puede arrebatar.

Notarás que el trabajo que has venido realizando, quizá en tu parte más interior y emocional, ahora empieza a dar sus frutos y te encuentras mucho mejor en bastantes aspectos que has conseguido superar. Renace el optimismo con fuerza.

Vigila bien todo lo que tenga que ver con posibles problemas domésticos, reparaciones o roturas de alguna clase. No dejes para otro día hacer un repaso de todo eso porque podría haber algún susto que además te llevase a un gasto excesivo.

Ten cuidado hoy en mostrar demasiado abiertamente tus opiniones, puede salir tu fuerza más oculta y herir a los demás innecesariamente. Si lo haces, razona bien los argumentos y sin ninguna clase de imposiciones. Escucha las razones de los demás.

Te haces la promesa de cambiar algunas cosas ahora que empieza el año y que ya no te gustan cómo son o cómo están funcionando. Si se trata de hábitos, mejorarás tu salud y te sentirás mucho mejor. Hazlo sin dudar porque tienes fuerza suficiente para ello.

Si comienzas un nuevo trabajo o prosigues unos estudios deberás tener paciencia con el proceso de adaptación. No tardarás mucho en estar plenamente integrado, pero puede que te cueste un poco. Es algo completamente normal.

Te llega una invitación para acudir a un evento, probablemente virtual, que no debes de perderte, ya que será muy interesante y aprenderás o disfrutarás de algo que te abrirá la mente a otras actividades. Todo lo que sea tecnología o ciencia te atrapará.

No te quedará más remedio que retomar un tema legal o de documentos que quizá tengan que ver con el extranjero y para lo que vas a necesitar ayuda a causa de un idioma distinto o algo complicado. Calma, poco a poco conseguirás desentrañarlo.

No te adelantes a los acontecimientos ni le des vueltas a una cita que te puede alterar los nervios y más si tiene que ver con la salud. Es cierto que no es agradable, pero tampoco será tan terrible. Cuanto más en calma estés, mejor te irá.

No es día para empezar con mal pie y discutir con un jefe por lo que debes olvidar ese tono susceptible que muchas veces te sobreviene y que te hace decir cosas que no son demasiado sensatas. Cuidado con las palabras que den mala imagen de ti.

Tu intuición te indica que debes apartarte de ese tema espinoso que no ves claro. Probablemente será en el lado de las relaciones de amistad; no todos los que parecen amigos lo son y hoy lo notarás claramente. No digas nada, simplemente aléjate.