Horóscopos 05 de septiembre del 2021

Tu colaboración casi desinteresada en un proyecto de un amigo a veces te lleva más tiempo del que debería y eso debes de tenerlo en cuenta. Está bien que colabores y que seas generosos o generosa, pero no dejes de hacer tus propias cosas por los demás.

Tus relaciones personales hoy van a tomar cierto cariz intenso y eso puede ser para bien o para mal. Ojo con que tus emociones te traicionen y te lleven por algún lugar donde no debes transitar. Hay alguna persona que puede aprovecharse de ti.

Verás hoy resultados positivos a tus acciones, sobre todo a alguna que viene del pasado y que ahora empieza a tomar más forma definida. Eso te da ánimos para imponer tus criterios ahora, pero sobre todo para confiar en tus capacidades y habilidades.

Asumir quién eres, tu forma de ser, es algo muy positivo y vas bien por ese camino. Pero hoy es una jornada en la que puedes mejorar algunas cosas, corregir defectos o intentar actuar de manera distinta y eso también te servirá para evolucionar.

Hoy puede haber alguna pequeña tormenta a tu alrededor y algún contratiempo te puede poner al límite de la irritación. Mide esos arranques de genio que te sobrevendrán con demasiada facilidad hoy. No ganarás nada aunque lleves razón, y lo sabes de sobra.

Tómate un respiro si atiendes muchas labores domésticas hoy y busca un rato para charlar en confianza con un amigo o una amiga a quien valoras y te valora de verdad. Esto te reportará momentos de diversión y emocionalmente muy reconfortantes.

Los afectos andan revueltos y es porque a veces se te hace un poco cuesta arriba la convivencia o ceder en algunos asuntos. Quizá es que tengas una mentalidad demasiado ordenada, debes dejar que las cosas no sean tan rígidas, deja que fluyan.

No digas que no puedes hacer algo hasta que no lo hayas intentado. Puede que sea una meta muy complicada y que te lleve a pensar que es imposible. Pero si no llegas a conseguirlo, no pasa nada. Al menos te quedará la satisfacción de haberlo intentado.

Estarás con mucha calma y eso te llevará a que todo a tu alrededor sea mucho más amable y tranquilo, lo que te reportará muchos beneficios emocionales. Vas a disfrutar de una gran día con amigos o familia, y todo lo que hagas saldrá redondo.

Todo lo que requiera habilidad manual se te va a dar muy bien hoy así que aprovecha para hacer cosas muy prácticas, caseras o en las que luzcas esa característica. Gustarán mucho a los que tienes cerca y además lo pasarás bien.

Sabes manejar bien a un familiar del que estás muy pendiente y hoy vas a saber muy bien por dónde llevarlo para obtener algo que te interesa y que hasta ahora no te habías atrevido a plantearle. Te escuchará con mucha atención y conseguirás lo que te propones.

Tus sueños serán inquietos, confusos y puede que no te levantes del mejor humor y que no te apetezca nada enfrentarte con las tareas domésticas. Antes de hacerlas, date un respiro, aunque lo mejor es que salgas a dar un paseo o a hacer ejercicio.