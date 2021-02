Horóscopos 05 de febrero del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

No te conviene demasiado que se sepa un secreto que guardas celosamente y lo cierto es que no tienes porqué desvelarlo ya que solo te afecta a ti y a esa otra persona que tu sabes. Todos tenemos algo que ocultar, no lo olvides y tranquilízate.

Se resuelve a tu favor un tema que tiene que ver con herencias o dinero y que ya te estaba urgiendo bastante para solucionar otros asuntos económicos. Ahora toca respirar con tranquilidad y sonreír. Tendrás que resolver algunos últimos flecos.

Esas inquietudes que te bullen en la cabeza se irán si dejas el sillón y te pones a hacer cualquier clase de ejercicio. No es necesario, ni siquiera, que gastes en gimnasios. Andar te despejará mente y cuerpo. Puedes hacerlo si te lo propones.

Si tienes pareja, debes prestar atención a ciertos signos que pueden evidenciar un cierto cansancio en la relación. Quizá no sea todo lo perfecta que te gustaría y debes intentar solucionarlo. Pero solo lo puedes hacer desde la sinceridad.

Obsesionarte con el móvil o las redes sociales no te va a traer nada bueno. Los “likes” no son tan importantes como crees, al contrario, ya que influyen para hacer sentir opiniones que no son relevantes. Ojo con dejarte llevar a terrenos peligrosos.

Es cierto que ciertas circunstancias exteriores pueden dificultar que amplíes tu círculo de amistades, pero lo virtual te ayudará bastante a ello y no tiene porqué ser algo que rechaces de plano. Piénsalo y verá que tiene muchas ventajas en este momento.

Tu horizonte profesional se despeja hoy bastante más de lo que crees y hay algo que se empieza a mover. Un amigo te va a facilitar una entrevista o te dará una información muy relevante para eso. Se renovarán tus ilusiones muy pronto.

La familia te va a plantear algunas necesidades que deberás solucionar de inmediato, probablemente relacionadas con reparaciones o inversiones en el hogar. Es cierto que debes andar con cautela en esos gastos, así que no elijas lo más caro.

Hoy será el día más apropiado para que te relajes y no te exijas tanto en cualquier asunto, incluso en el profesional. Si tienes entre manos un proyecto, deja que las ideas vengan un poco por sí solas. Una película o un libro te puedes sugerir cosas nuevas.

Intenta que los demás no sufran tu humor, que estará cambiante, por algo relacionado con la familia que no te gusta o no puedes arreglar. Eso es solo asunto tuyo y así debe de quedar, ten cuidado. Un jefe o un superior te puede decir algo que no te gustará.

Tu pareja requiere más atención y a veces no se la das, así que es conveniente que saques tiempo para escucharla y enriquecer vuestra relación. La comunicación es muy importante para limar ciertas asperezas de la convivencia.

Podrás contar con la ayuda o la colaboración desinteresada de un amigo en un proyecto que tienes entre manos o en un trabajo algo complicado. No dudes en llamarle para pedirle que te eche una mano. La respuesta será positiva e inmediata.