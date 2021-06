Horóscopos 04 de junio del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No vas a consentir que alguien te diga lo que tienes que hacer ni que nadie te manipule en un tema que es importante para ti, y eso es lo más correcto, en especial si es un tema sobre el trabajo o su búsqueda. Al fin y al cabo, es tu vida y la debes controlar.

Te darás tiempo durante la tarde para respirar hondo, pasear y pensar sobre un tema bastante importante, quizá afectivo. Hay cosas que no te gustan pero vas a saber cómo solucionarlas si lo deseas de verdad. Pero no pretendes cambiar a nadie.

Para que nadie piense mal de ti debes actuar con total claridad con la pareja. De lo contrario, puede que tengas que sufrir alguna mala cara y sospechas de que no actúas honestamente y no será del todo injustificado. Andas por un terreno peligroso.

Hoy no querrás pensar en nada que te ponga triste y huirás de las personas que tienen algún problema en este momento. Esa postura es quizá un poco egoísta y huidiza, reflexiona sobre ello. A veces es necesario manifestar empatía.

Procuras estar al lado de un amigo que necesita consuelo o que le acompañes en algún momento complicado. No te empeñes en dirigir sus pasos, deja que respire y se mueva como quiera, te lo agradecerá. Simplemente, debes estar ahí, eso valdrá.

Dejas a un lado un tema legal y ya no vas a volver a pensar en ello porque ahora estarás con la mirada puesta en otras cosas menos serias. Disfrutas de una noche en buena compañía y no echas de menos nada. Eso te sienta muy bien mentalmente.

No estás en demasiada sintonía con algunos amigos hoy y es porque comienzas a ver las cosas de manera distinta a la de ellos. Eso no significa que no les tengas cariño, simplemente que evolucionas y que en ciertas cuestiones te planteas cosas más complejas.

Una jornada amable, en la que lo más importante que tendrás en mente es descansar o hacer alguna pequeña escapada que no te vendrá nada mal para ver otros paisajes y poner tu mente en calma. Te apetece bastante estar a tu aire y nada más.

Indudablemente tienes muchas ganas de independencia y de autonomía, pero aún no es el momento idóneo para echar a volar y cambiar de vida o de trabajo. Debes esperar sin pensar en negativo y con la mirada puesta en tus posibilidades.

Estarás un poco en todas partes, de acá para allá, con ocupaciones distintas y esto puede que te produzca cierto cansancio por la tarde. Quizá debas anular algún compromiso o cita y descansar más, ya que puedes necesitar estar más fuerte.

Hoy llega un rato de tranquilidad que te viene muy bien para establecer cierto orden en algunos asuntos familiares en los que estaba haciendo falta que estuvieras presente. Esa parte te compensa de lo que has dejado de hacer durante la semana.

No tienes intención de rendirte en un asunto que tienes entre manos y eso está bien, pero debes de comprender que no puedes arrastrar a alguien contigo en ese tema que es demasiado personal. Piénsalo y verás que debes equilibrar más todo eso.