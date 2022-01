Horóscopos 04 de enero del 2022

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Disfrutas hoy de calma interior y de una mirada amable a tu alrededor. Alguien te cuenta una noticia que te complace mucho y ves que no todo tiene que pasar por un filtro que le añada negatividad, todo lo contrario. Miras todo con más indulgencia.

Preguntarse constantemente si tienes la culpa de algo que te ha sucedido y sentirse mal por ello no tiene sentido y hoy te darás cuenta de que a veces es el destino es que dispone sus cartas y nada más. No debes pensar en que no has acertado.

La amistad es algo importante para ti y así lo vas a hacer saber hoy a una persona con la que has retomado una relación que quizá se había enfriado. Si vas poco a poco y con cautela, mucho mejor. No desaproveches la oportunidad.

Tienes un viaje pendiente que te apetece porque vas a provechar la ocasión para hacer algún negocio o tratar de un tema de trabajo, pero a la vez te va a permitir conocer algo que te interesa mucho. Serán momentos muy interesantes en ambos sentidos.

No te fiarás de nada y haces bien porque si realizas un acuerdo o una compra importante debes tenerlo todo por escrito. Exige un e-mail y mira bien la letra pequeña para no llevarte sorpresas desagradables. Las precauciones no están nunca de más.

Estás quizá pasando de una etapa a otra en tu vida, y eso te tendrá hoy algo bajo o baja de ánimo porque ves que hay ciertas cosas que se te escapan, pero debes de pensar en que se abren otras puertas que van en otras direcciones. Sigue el camino.

Pedirás que no te molesten hoy porque querrás centrarte en algo que consideras primordial y para eso no puedes permitirte distracciones y llevas toda la razón. Ahora te conviene enfocarte en lo tuyo y para eso, necesitas un poco de soledad e independencia.

Quizá estés yendo demasiado lejos en tus quejas en algo que tiene que ver con lo doméstico, con el hogar, y eso puede producir el efecto contrario al que buscas en un familiar. Debes medir más la presión que haces en tu entorno en ciertos temas.

Hoy vas a pasarlo bastante bien si sales a dar una vuelta o estás en un lugar de visita. Aprovecha el tiempo todo lo mejor que puedas, o al menos selecciona lo más interesante con toda la información posible. Pero no le pidas excesos a tu organismo.

Vas a vivir esta jornada con mucha energía ya que te volcarás en preparar algunas sorpresas a los que más quieres y eso te hará estar muy feliz y con la mente puesta en lo más agradable. Y vas a conseguir tenerlo todo a tiempo.

Te lo has pensado mucho, pero ya has tomado una decisión que parece frívola, pero no lo es. Esa mejora en tu imagen que quieres hacerte significa mucho para ti. Nadie te convencerá de lo contrario. Aleja miedos irracionales.

A veces te cuesta bastante ponerte en la piel de los demás y crees que tener un detalle no tiene importancia ni ningún significado para la gente que quieres o para tu pareja. No es cierto, debes cambiar eso y pensar en el significado profundo de ello.