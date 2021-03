Horóscopos 02 de marzo del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Adelantar un trabajo es una magnífica idea porque así te sentirás libre para dedicarte a cosas que te apetecen más, como leer o interesarte por algo que realmente te gusta mucho y que te aporta felicidad. Cuanto termines la labor tediosa, mejor te sentirás.

Por fin ves la solución a un problema, quizá relacionado con la salud y eso te hace sentir muy bien, con energía renovada. Tendrás fuerzas y mucho ánimo y verás todo con una mirada positiva y esperanzada. Comparte tu alegría con la gente que quieres.

Tienes una sensación de que algo negativo está a punto de suceder, pero en realidad solo se trata de tus miedos, que los estás proyectando ahora. No dejes que te llene de temores, apártalos y respira hondo. Busca la paz en tu interior.

Puedes llegar a pensar que tu pareja no es lo que buscabas, pero debes darte un poco de tiempo para saber si en realidad es así. No debes precipitarte y más si crees que te has enamorado de otra persona. Es fundamental que aclares todo antes de dar un paso.

Quizá has descuidado tu imagen un poco en estos últimos tiempos y eso es algo que no te debes permitir. Debes volver a los buenos hábitos con el deporte y también llevar una alimentación más equilibrada. Todo eso mejorará tu ánimo y tus relaciones.

No hagas trampas en un tema de estudios en el que realmente te juegas mucho y que ahora se te hace un poco cuesta arriba porque el método ha cambiado. Debes centrarte y no desviar tu objetivo. Intenta disponerte para asumir todos esos cambios.

No debes dejar pasar así como así un asunto desagradable y harías bien en tomar las riendas de la situación. Una conversación en profundidad con tu pareja puede arreglar muchas cosas que tu creías ya perdidas. Pero ahora verás que no es así.

Hoy verás cómo alguien se pone en contacto contigo de alguna forma para pedirte un favor. Debes de tener cuidado con lo que te pide, ya que será algo delicado que quizá no sea lo ideal para ti y que te puede llevar después a algún tipo de descalabro.

Sabrás muy pronto qué resultado te dan ciertas pesquisas que has hecho para averiguar algo sobre una persona. Esa información vendrá de una fuente bastante fiable y te servirá para aclararte. Probablemente te llevarás una gran sorpresa.

Deja que los acontecimientos sigan su curso. No debes forzar la situación porque es más conveniente que no malgastes tus energías. Aún así, puedes establecer ciertas pautas con la pareja para cambiar algunas dinámicas.

No puedes creerte todo lo que te digan, lo mejor es que te guíes por tu propio criterio, sin pensar más en lo exterior. Céntrate en averiguar lo que deseas de verdad y traza tu camino hacia la meta. No atiendas el ruido exterior.

Hay ciertos obstáculos a tu alrededor, quizá de alguien de la familia o de un amigo, pero ninguno de ellos te va a afectar de manera negativa. No te dejes llevar por el pesimismo que tengas cerca. Intenta sonreír, puede ser muy curativo para todos.