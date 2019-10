Horóscopo para el 6 de octubre de 2019

Aries

El amor te persigue, no te resistas. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Lucha por tus intereses laborales, no dejes que te paralicen. Prevé la formación de cálculos en las vías urinarias.

Tauro

No estás solo ante la adversidad, tus seres queridos te apoyan. Un familiar acude a ti con un problema económico. Esas críticas al trabajo ajeno no te benefician. Si padeces problemas de piel, visita al dermatólogo.

Géminis

Momentos muy agradables con tus viejos amigos. No te dejes caer en la tentación de gastar más de lo que puedes. Cualquier tipo de estudios se te darán muy bien. Hoy tendrás mucha energía.

Cáncer

No te cierres al amor, no frenes las iniciativas. Jornada óptima para gastar tus ahorros sin precauciones. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Recuerda que no hacer nada de vez en cuando es sano.

Leo

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Vence la tentación de compras innecesarias. Tu actitud agresiva provocará tensiones en tu trabajo. Evita los ambientes secos.

Virgo

Disfrutarás de la compañía de los que te quieren. El dinero va a venir de todas partes. En el terreno laboral, conseguirás lo que te propones. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

Libra

No te reúnas con esos parientes con los que discutes siempre. Los astros te favorecen en los negocios. Tu reputación profesional es inmejorable. Te librarás de esas presiones que tanto te afectan.

Escorpión

Apoyo incondicional en tu entorno afectivo. Estás atravesando una buena racha económica, disfruta de tu dinero. Valora las oportunidades profesionales y decide. Huye del frío y, sobre todo, de la humedad.

Sagitario

Día memorable con tu pareja. Se solucionan tus preocupaciones económicas. Jornada de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Capricornio

Organiza tu interior para afrontar con éxito el exterior. Bache económico superado. No debes olvidar tus compromisos profesionales. Problemas de gases, evite las bebidas efervescentes.

Acuario

Desengaño amoroso. Nada de riesgos en juegos de azar. Oportunidad de concretar proyectos en tu trabajo. Canaliza tu fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

Piscis

Complicidad con un familiar, mejorarán las relaciones. Hoy tu número de suerte es el 8. Tomarás decisiones inoportunas en su trabajo. Te sientes algo alicaído, pero será un trastorno pasajero.