Horóscopo para el 5 de octubre de 2019

Aries

No te dejes alterar por el nerviosismo de tu pareja. Mal momento para asumir nuevos gastos. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Tu alimentación y descanso no son los adecuados.

Tauro

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Buen momento para aumentar tu patrimonio. Presta más atención a tu trabajo. Intenta aliviar los problemas que padeces en la piel.

Géminis

No fomentes la inseguridad y desconfianza entre tus amigos. Llega un dinero extra como caído del cielo. Continúa con tu trabajo, no empieces nuevos proyectos.

Cáncer

Hoy es un buen día para invitar a tu pareja al cine. Olvídate, en esta jornada, de invertir. Nuevos compromisos y retos profesionales. Con ejercicio y dieta, mejorará tu aspecto.

Leo

No esperes que los problemas se solucionen solos, dialoga. Para obtener beneficios debes arriesgar. No te menosprecies, eres excelente en el trabajo. Ese dolor de riñones te pondrá de mal humor, es algo pasajero.

Virgo

Si tienes hijos, ellos serán los protagonistas del día. Te conviene reducir al máximo los gastos. Momento de grandes responsabilidades laborales. Tu organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Libra

La vida de pareja se presenta confusa. Parte de tu presupuesto lo invertirás en un viaje inesperado. Desarrollarás con éxito el trabajo encomendado. Estado de debilidad de carácter pasajero.

Escorpión

Necesitas salir de la rutina amorosa por la que atraviesas. Tus acreedores están en buena disposición. Muy buena suerte en los negocios. Una salud de hierro es lo que albergas en tu interior.

Sagitario

Magnífico día en compañía de tu pareja. Ganas más dinero y, como consecuencia, gastas más, ahorra. Aprende a escuchar las opiniones de tus compañeros. Ese giro de rodilla puede traerte problemas de menisco.

Capricornio

Saldrás de esa fase de intranquilidad amorosa. Estabilidad en el ámbito económico. Tendrás noticias de tu última entrevista de trabajo. Con el ejercicio, podrías sufrir algún tirón muscular.

Acuario

No te empeñes en enamorarte, se trata de algo pasajero. Podrás acceder a un préstamo que necesitas. La entrada de un trabajo nuevo te absorberá. Habla de tus problemas con un profesional.

Piscis

Los malentendidos con los amigos se irán aclarando. Tu dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Los jefes estarán de tu parte, no lo olvides. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.