Horóscopo para el 28 de septiembre de 2019

Aries

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Intenta buscar nuevas fuentes de ingresos. Puedes dedicarte a proyectos laborales que te gustan más. Las cenas ligeras prolongan la vida.

Tauro

Necesitas romanticismo en tu vida. Presta atención a tus asuntos financieros. En temas laborales no te puede ir mejor. La vida te ofrece oportunidades maravillosas para tu bienestar, aprovéchalas.

Géminis

Tu relación se consolida. Consulta con un experto antes de arriesgar tu dinero. Acostúmbrate a trabajar en equipo. Disfrutar más de tu tiempo libre aliviará tu estado de ánimo.

Cáncer

Se comprensivo con tu pareja, nadie es perfecto. En cuestiones financieras, debes ser más realista y sensato. Tu empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Leo

Debes ser capaz de disolver tensiones en tu relación amorosa. Decídete a disfrutar sin mirar tanto si gastas dinero o no. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Sufrirás alguno que otro dolor de cabeza.

Virgo

Oportunidad de formalizar un compromiso sentimental. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que te gusta. No permitas que el trabajo se convierta en una pesadilla.

Libra

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. Hay algún compañero que está celoso de tu éxito. Es buena ocasión para comenzar a hacer un deporte nuevo.

Escorpión

No compitas con tu pareja, déjate seducir por ella. Ten calma, no es el día adecuado para invertir. Relájate con el tema de tu sueldo, mejorará en breve. Dosifica tus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

Sagitario

Momentos emotivos en los encuentros con amigos. Juegua a la lotería, la suerte te favorece. Algo está frenando tu evolución profesional. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Capricornio

Tu pareja aprecia los detalles cotidianos; no lo olvides. Superarás sin problemas los gastos extras que se avecinan. Tu actividad profesional será motivo de satisfacción. A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

Acuario

Dedica hoy algo de tiempo a la familia. Tendrás gastos, pequeños pero abundantes. Profesionalmente vas a tener un día delicado. Piensa también en tu cuerpo y ocúpate más de él.

Piscis

Por fin has decidido salir a divertirte. Debes ser cuidadoso con tus inversiones. Mejoran las relaciones entre compañeros del trabajo. No hagas movimientos bruscos.