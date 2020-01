Horóscopo para el 26 de enero de 2020

Aries

Te sentirás a la expectativa de los resultados que obtengas por la colaboración de terceros. Es posible que esa persona no cubra las altas expectativas que estás teniendo. Sé realista.

Tauro

Se presenta la posibilidad de realizar un nuevo proyecto o retomar uno que en un principio te interesó. Te sentirás atraído por alguien que ejerce un poder de seducción sobre ti. Pasión.

Géminis

Tu tendencia será a restringirte de algo que habías planificado por temor a que se escape de tu presupuesto. Evita mostrar tus emociones a esa persona que se siente muy empoderada.

Cáncer

Es posible que las tensiones laborales te estén quitando la buena disposición que habías demostrado. Es importante que expreses también tu punto de vista. Esa persona se muestra intolerante.

Leo

Tendrás que asumir algunos cambios que se presentarán a nivel laboral. Buscarás ser práctico. Te mostrarás desconfiado y esa persona dudará de que realmente te importe. Define tus emociones.

Virgo

Sentirás que es importante especificar tus condiciones en una labor que precisará de tu conocimiento. Tu tendencia será a decir las cosas sin cuidado a esa persona que, a pesar de todo, te interesa.

Libra

Pensarás en trascender de las labores que vienes realizando. Las circunstancias te obligarán a buscar el equipo adecuado. Esa persona reaparece aunque no te encuentre con la misma predisposición.

Escorpión

Esa persona decide acercarse luego de algún tiempo de evaluarlo. Evita cualquier actitud defensiva que pueda volver a alejarla. Es importante que no dejes pasar una situación favorable.

Sagitario

Estarías pensando demasiado en una situación sentimental que necesita fluir con tranquilidad. No expreses tus temores a esa persona, podrían ser malinterpretados. Alivia tu mente.

Capricornio

Asistirás a una ceremonia o compromiso importante que tenías planificado. Es posible que tus actitudes con esa persona te generen un karma que luego tendrás que pagar. Analízalo.

Acuario

Podrías dejarte llevar por alguien que no es muy honesto y transparente. Descubrirás actitudes que no serán de tu agrado y que te llevarán a no darle mayor importancia a esa persona.

Piscis

Es importante que no tomes decisiones guiado por las tensiones que vienes experimentando. Sentirás nostalgia por alguien del pasado. No estarías viendo la situación con claridad.